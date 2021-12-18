TOGG'dan heyecanlandıran paylaşım geldi: Logosu belli oldu

TOGG'un resmi Twitter hesabından sabah saatlerinde heyecanlandıran bir paylaşım gelmişti. "Akıl kalp, insan teknoloyi, doğu batı, birlik çokluk ve bilim sanat" kelimelerinin kullanıldığı paylaşımda, saat 14.30'da buluşalım ifadesi kullanılmıştı.

< 14.30'da buluşalım >#YenilikŞimdi#Togg pic.twitter.com/tNqQUlHSAy — Türkiye’nin Otomobili (@TOGG2022) December 18, 2021

Merakla beklenen paylaşım geldi. Türkiye’nin küresel mobilite markası TOGG, ‘Yeniliğe Yolculuk’ hedefinde marka isminin ardından logosunu da seçti. TOGG'un logosu yaşamı kolaylaştıran mobilite çözümleri sayesinde teknolojiyi ve insanı bugünün ve yarının kesişim noktasında bir araya getiren bir teknoloji şirketi olduğunu da vurguluyor.

Doğu ile Batı’nın buluşma, bugün ve geleceğin kesişme noktası.#YenilikŞimdi#Togg pic.twitter.com/Gqfun3UfJP REKLAM December 18, 2021

Fikri ve sınai mülkiyeti yüzde 100 Türkiye’ye ait küresel bir marka ortaya çıkarmak ve Türk mobilite ekosisteminin çekirdeğini oluşturmak hedefiyle yola çıkan TOGG, marka isminin ardından logosunu da belirledi.

27 Aralık 2019’da ön gösterim araçlarının Türkiye’ye ve dünyaya tanıtılmasıyla YeniLig’e adım atan TOGG, o günden bu yana önemli bir bilinirlik seviyesine ulaşan ‘TOGG’ ismini marka adı olarak kullanmaya karar vermesinin ardından, logo seçimini de yaptı. Yerli ve global ajansların dahil olduğu bir sürecin ardından, bugüne kadar Türkiye’de ve dünyada önemli markaların logolarını tasarlayan marka ajansı CGH’nin logo tasarımı en yüksek puanı alarak, TOGG'un logosu olarak seçildi.

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Logo tasarımında iki ok, ortasında değerli taş şeklini oluşturacak şekilde kaynaşarak, Doğu ve Batı’nın bir araya gelmesini simgeliyor. Logo aynı zamanda TOGG'un yaşamı kolaylaştıran mobilite çözümleri sayesinde teknolojiyi ve insanı bugünün ve yarının kesişim noktasında bir araya getiren bir teknoloji şirketi olduğunu da vurguluyor. Logo için Avrupa Birliği, ABD, Çin, Rusya, Azerbaycan, Türk Cumhuriyetleri ve Türkiye’de gerekli tescil işlemleri başlatıldı.

TEKNOLOJİ TOGG'dan heyecanlandıran paylaşım

FOTOĞRAF 10 Bursa’nın Gemlik ilçesine kurulan ve temeli Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atılan yerli otomobil fabrikasının üretim bandından yeni görüntüler yayınlandı. TOGG’un resmi sosyal medya hesabından paylaşılan görüntülerde, otomobilin üretim aşamaları ve fabrika içinden görüntüler yer aldı. 2020 yılının son çeyreğinde ekipman siparişine başlanan tesiste, hat montajının 2021’in üçüncü çeyreğinde başlayacağı açıklanmıştı. 2022 yılının sonunda banttan inecek aracın bataryası da Gemlik’te üretilecek. Yılda 175 bin üretim kapasitesine sahip olan tesiste 10 yılda 5 farklı modelden toplam 1 milyon adet otomobil üretiminin yapılması planlanıyor. Fabrika inşaatının son hali ise dronla havadan görüntülendi. TOGG’un resmi hesabından yapılan yeni paylaşım, ilçe halkı tarafından sevinçle karşılandı. TOGG fabrikasının istihdama büyük katkı sağlayacağını dile getiren ilçe esnafından Cafer Çevik, “En azından ülke ekonomisine katkısı olur. Gemlik için büyük bir nimettir. İnşallah vatana millete hayırlı olur. Gemlik’teki işsizlik otomatikman çözülür. Bu sadece Gemlik’le de alakalı değil. Çevre ilçeler ve Bursa merkez için de geçerli. Faydası olacağını düşünüyorum” dedi. Fabrikada istihdam edilecek kişilerin öncelikle Gemlik’ten seçilmesini beklediklerini belirten Göksel Kanyılmaz ise, “Hayırlı uğurlu olsun. İş imkanı için Gemlik’teki işsizlere iş imkanı sağlar diye düşünüyorum. Bursa’dan daha çok talep olmazsa Gemlik’teki işsizler için çok daha iyi olacağını düşünüyorum” ifadelerini kullandı.<br> Bursa’nın Gemlik ilçesine kurulan ve temeli Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atılan yerli otomobil fabrikasının üretim bandından yeni görüntüler yayınlandı. TOGG’un resmi sosyal medya hesabından paylaşılan görüntülerde, otomobilin üretim aşamaları ve fabrika içinden görüntüler yer aldı. 2020 yılının son çeyreğinde ekipman siparişine başlanan tesiste, hat montajının 2021’in üçüncü çeyreğinde başlayacağı açıklanmıştı. 2022 yılının sonunda banttan inecek aracın bataryası da Gemlik’te üretilecek. Yılda 175 bin üretim kapasitesine sahip olan tesiste 10 yılda 5 farklı modelden toplam 1 milyon adet otomobil üretiminin yapılması planlanıyor. Fabrika inşaatının son hali ise dronla havadan görüntülendi. TOGG’un resmi hesabından yapılan yeni paylaşım, ilçe halkı tarafından sevinçle karşılandı. TOGG fabrikasının istihdama büyük katkı sağlayacağını dile getiren ilçe esnafından Cafer Çevik, “En azından ülke ekonomisine katkısı olur. Gemlik için büyük bir nimettir. İnşallah vatana millete hayırlı olur. Gemlik’teki işsizlik otomatikman çözülür. Bu sadece Gemlik’le de alakalı değil. Çevre ilçeler ve Bursa merkez için de geçerli. Faydası olacağını düşünüyorum” dedi. Fabrikada istihdam edilecek kişilerin öncelikle Gemlik’ten seçilmesini beklediklerini belirten Göksel Kanyılmaz ise, “Hayırlı uğurlu olsun. İş imkanı için Gemlik’teki işsizlere iş imkanı sağlar diye düşünüyorum. Bursa’dan daha çok talep olmazsa Gemlik’teki işsizler için çok daha iyi olacağını düşünüyorum” ifadelerini kullandı. TOGG'dan yapılan yeni paylaşım heyecana neden oldu: İlçe halkı tarafından sevinçle karşılandı Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG), yerli otomobil üretiminden yeni görüntüler paylaştı. TOGG'un resmi sosyal medya hesabından yapılan, “Hedeflerimizi adım adım gerçekleştiriyoruz. Yeni Lige yolculuğumuz hız kesmeden devam ediyor" paylaşımı, ilçe halkı tarafından sevinçle karşılandı. Öte yandan TOGG inşaatının son hali, dronla havadan görüntülendi. BiP'te paylaş

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