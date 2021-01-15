Teknoloji Turkcell, Türk Telekom ve Vodafonedan iş birliği
SOSYAL MEDYA

Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone'dan iş birliği

Dünyanın en çok kullanılan mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ın 2021 itibarıyla yeni kullanıcı sözleşmesini uygulamaya sokacak olması ve Türkiye'deki abonelerinin kullanabilmesi için 8 Şubat'a kadar kabul etme şartı koşması büyük tepki toplamıştı. Kullanıcılar WhatsApp'ı boykot ederek, farklı uygulamalara yönlendi. Şirket giderek kan kaybederken, son hamle Türkiye'nin 3 GSM operatöründen geldi. Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone yerli mesajlaşma ve sosyal medya uygulamaları için iş birliğine imza attığını duyurdu. İşbirliği kapsamında Türk Telekom müşterileri BiP'i, Turkcell kullanıcıları ise Türk Telekom'un sosyal medya platformu Yaay'ı internet kotalarından harcama yapmadan kullanabilecek. BiP ve Yaay, diğer uygulamalarla birlikte Vodafone'un İletişim Pass paketinde ücretsiz sunulacak.

Haber Merkezi AA
Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone yerli uygulamalar için güçlerini birleştirdi.
Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone yerli uygulamalar için güçlerini birleştirdi.

Üç şirketten yapılan ortak açıklamaya göre, iş birliği kapsamında Türk Telekom müşterileri BiP'i, Turkcell kullanıcıları ise Türk Telekom'un yeni nesil sosyal medya platformu Yaay'ı internet kotalarından harcama yapmadan kullanabilecek.

BiP ve Yaay, diğer uygulamalarla birlikte Vodafone'un İletişim Pass paketinde ücretsiz sunulacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, Türkiye için tarihi bir anlaşmaya imza attıklarını belirterek, Türk mühendislerinin geliştirdiği yerli uygulamaları vatandaşların artık gönül rahatlığıyla kullanabileceğini vurguladı.

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Bu sayede Türkiye'nin verilerinin ülke içerisinde güvenle kalacağının altını çizen Erkan, yerli mesajlaşma uygulamalarının tercih edilmesine destek sunacak anlaşmanın gelecek dönemde bu konuda yapılacak yeni iş birliklerinin de önünü açacağını bildirdi.

Erkan, "Ülke insanımız adına yapılan bu iş birliğimizin Türkiye'ye hayırlı olmasını diliyor, Türk Telekom ve Vodafone Türkiye yöneticileri başta olmak üzere emeği geçen tüm çalışanlara teşekkürlerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.

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"Türkiye'nin dijitalleşme vizyonuna katkımızı, yenilikçi dijital platformlar sunarak pekiştiriyoruz"

Türk Telekom Üst Yöneticisi (CEO) Ümit Önal da Türkiye'deki yerli uygulamaların öneminin son dönemde bir kez daha anlaşıldığını belirterek, bu süreçte yerli uygulamaları tercih eden tüm kullanıcılara duydukları güven ve destekleri dolayısıyla teşekkür etti.

Bugün gerçekleştirilen iş birliğinin, tüm kullanıcıların bu sosyal medya ve mesajlaşma platformlarını deneyimlemesine önemli ölçüde destek sağlayacağını ifade eden Önal, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin üç büyük şirketi, güzel bir dayanışma örneği sergiledi. Hepimiz Türkiye'nin dijitalleşme vizyonuna katkımızı, yenilikçi dijital platformlar sunarak pekiştiriyoruz. Birlikte attığımız bu adım, çalışmalarımızı daha da değerli kılıyor. Önümüzdeki dönemde de benzer iş birliklerinin artmasını temenni ediyorum. Turkcell ve Vodafone yöneticilerini ve bu süreçte katkısı bulunan herkesi canı gönülden tebrik ediyorum."

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"Türkiye'nin yerli gücünü destekliyoruz"

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkanı Engin Aksoy ise, sektörde yerli alternatif platformların çeşitlendirilmesi yönünde yapılan çalışmaları desteklediklerini, müşterilerine sınırsız internet deneyimi yaşatmak amacıyla 4 yıl önce kullanıma sundukları Vodafone Pass paketlerini ihtiyaç ve talepler doğrultusunda güncellediklerini belirtti.

Müşterilerinin mesajlaşma, sosyal medya ve video izleme gibi ihtiyaçlarını karşılamak üzere geliştirdikleri bu paketlerden Vodafone İletişim Pass paketini yeni uygulamalarla zenginleştirdiklerini ifade eden Aksoy, şu değerlendirmelerde bulundu:

"İletişim Pass kapsamında sunduğumuz mevcut uygulamalara yerel mesajlaşma ve iletişim uygulamalarını da dahil etme kararı aldık. Tarifesi içinde İletişim Pass paketi olan tüm müşterilerimiz şubat itibarıyla yerli mesajlaşma uygulamalarını diğer uygulamalarla birlikte süresiz ve ücretsiz kullanırken, tüm Vodafone müşterilerimize ise bu uygulamaları 1 ay boyunca ücretsiz sunacağız. Vodafone olarak, üç operatörün beraber geliştireceği, uluslararası seviyede rekabet edebilecek sektörel ve yerli platformlara yönelik çalışmalarımıza devam edeceğiz."

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