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Teknoloji

Türkiye'de elektrikli araçlar için şarj noktası sayısı 10 bin 500'ü geçti

Türkiye'de yaklaşık her 5 elektrikli araca bir şarj noktası düşerken, araç başına düşen şarj noktası açısından Türkiye, AB ülkeleri genelinde ilk sıralarda yer alıyor.

13:52 - 21/11/2023 Salı
Güncelleme: 13:53 - 21/11/2023 Salı
AA
Şarj

Şarj

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan (EPDK) aldığı bilgiye göre, geçen yıl nisanda 4 firmanın faaliyet gösterdiği elektrikli şarj hizmeti piyasasında bugün itibarıyla 147 şirket faaliyet gösteriyor.

Bu süreçte araç üreticilerinden akaryakıt dağıtım şirketlerine, elektrik üretim şirketlerinden start up'lara geniş bir yelpazede lisanslı oyuncular piyasaya dahil oldu.

Lisanslı şirketlerden 102'sinin, sisteme kayıtlı ve aktif çalışan en az bir ünitesi bulunuyor.

81 ilde elektrikli şarj istasyonu var

EPDK verilerine göre, 81 il şarj istasyonları ile donatıldı. Geçen yıl ekimde şarj hizmeti verilen soket sayısı toplam 2 bin 400 civarındayken, bu sayı yavaş şarjda (AC) 7 bin 581, hızlı şarjda (DC) 2 bin 995'e ulaştı.

Böylelikle, Türkiye genelinde elektrikli araçlar için şarj noktası sayısı 20 Kasım itibarıyla 10 bin 576'ya yükseldi. Böylece, soket sayısında 1 yılda 3 kattan fazla artış oldu.

Öte yandan, Türkiye genelinde elektrikli araç sayısı da eylül sonunda 51 bin 813 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de yaklaşık her 5 elektrikli araca bir şarj noktası düşerken, araç başına düşen şarj noktası açısından Türkiye, AB ülkeleri genelinde ilk sıralarda yer alıyor.

#Elektrikli araç
#EPDK
#Şarj istasyonu
#Elektrikli araba
#TOGG
#Elektrikli Şarj İstasyonu
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