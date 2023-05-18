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Teknoloji

Türkiye’de giriş ve orta segment ürünlerine Android garantisi veren marka: vivo

Akıllı telefon sektörünün önde gelen markalarından vivo, şık ve zarif tasarımıyla gelişmiş teknolojiyi buluşturan akıllı telefonu Y35 ile kullanıcılarına eşsiz deneyimler yaşatıyor. Tüketicilere kaliteli ve yüksek performanslı cihazlar sunmak amacıyla üretilen tüm cihazların kalite kontrollerini en üst seviyede gerçekleştiren vivo, ülkemizde üretilen giriş ve orta segment telefonlarda iki büyük Android güncelleme garantisi sözü veren ilk Android telefon markası. vivo Türkiye fabrikasında üretilen Y35 de hem 2 büyük Android güncellemesi hem de 2 yıllık standart garantiye ek 1 yıl üretici garantisi ile toplam 3 yıl garanti ile kullanıcıların beğenisine sunuluyor.  

15:47 . 18/05/2023 Perşembe
Yeni Şafak
vivo

vivo

Şık ve zarif tasarıma sahip Yıldızlı Mavi ve Gün Doğumu renk seçenekleri ile dikkatleri üzerine çeken Y35, geniş hafızası ve depolama alanıyla birçok uygulamayı indirip doyasıya kullanabileceğiniz, oyun ve videoların tadını hızlı ve kesintisiz çıkarmanıza olanak sağlayan ideal bir telefon alternatifi.


Y35 geniş kapasite ile sınırsız depolama alanı sunuyor

Geniş hafızası ve depolama alanıyla tüm uygulama ve videoları bol bol indirebileceğiniz Y35 ile oyunları gönlünüzce hızlı ve kesintisiz oynayabilirsiniz. Güçlü Snapdragon 680 SoC işlemcisiyle kullanıcılara yüksek performans sunan Y35’in 1592 TV dizisi bölümüne eşdeğer 256 GB depolama alanı ile fotoğraf, video ve oyunlarınızı dilediğiniz kadar uzun süre güvenle saklayabilirsiniz. 8 GB RAM'e sahip olan telefon, genişletilebilir RAM özelliği ile Android tabanlı akıllı telefonlarda zaman zaman sıkıntı yaratan bellek açısından özel bir avantaj da sunuyor. Bu özellik kullanıcıların zorlu uygulamaları kullanmaları veya bellek taleplerinin artması durumunda 8 GB dahili depolamadan alan ayırarak RAM'i yükseltiyor. 8GB RAM’in yanı sıra ilave + 8GB genişletilmiş RAM ile 8 GB'a kadar boş olan ROM alanınızı genişletilmiş RAM olarak kullanarak uygulamalar arasında daha sorunsuz geçiş yapabilir, sevdiğiniz uygulamaların hepsini tereddüt etmeden indirip arka planda bir çok uygulamayı donma yaşamadan çalıştırabilirsiniz.



5000 mAh uzun ömürlü pili ve 18 W hızlı sarjı sayesinde de Y35’i uzun saatler kesintisiz kullanabilirsiniz. Yapay zekâ destekli güç tasarrufu teknolojisi sayesinde yüzde 100 şarj edildiğinde yaklaşık 2 gün boyunca açık kalabilen telefon ile 7 saatin üzerinde aralıksız oyun oynamak, 14 saatin üzerinde de HD film izlemek mümkün. Üstelik 6,58 inç boyutundaki FHD+ ekranı ile kusursuz bir görüntü kalitesi deneyimleyebilirsiniz.



Daha fazla ışık toplayan büyük sensörlü 50 MP ana kamerası ve sektörde öncü görüntüleme özellikleri sayesinde gece bile tamamen canlı detaylarla dolu, profesyonel görünen yüksek çözünürlüklü görüntüler elde etmenizi sağlar. 16 MP HD ön kamera ile etrafınız ne kadar parlak ya da loş olursa olsun çekeceğiniz muhteşem netlikteki selfie’ler ile daima canlı çıkarsınız.



İki büyük Android güncelleme garantisi ve 3 yıl güvenlik güncelleme garantisi ile Türkiye’de daha önce rakiplerinin yapmadığı bir uygulamayı hayata geçirdiklerini vurgulayan vivo Türkiye CMO’su Ertan Şensoy, “Ülkemizde ilk defa tüketicilere giriş ve orta segmentteki modellerde Android güncelleme garantisi sunuyoruz. Bu bizim cihazlarımıza, üstün kaliteli üretim süreçlerimize ve çıktılarına duyduğumuz güvenin bir ispatı” diye konuştu.



#vivo
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