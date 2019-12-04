Teknoloji Türkiyede üretilen Toyota Corolla, Avrupada yılın otomobili adayı
OTOMOBİL

Türkiye'de üretilen Toyota Corolla, Avrupa'da 'yılın otomobili' adayı

Türkiye'de üretilen Corolla, otomotiv sektörünün "oscarı" olarak nitelendirilen "Avrupa'da Yılın Otomobili-Car of the Year" finalistleri arasında yerini aldı.

Haber Merkezi AA
Toyota Corolla, 2019'da düzenlenen &quot;Türkiye'de Yılın Otomobili&quot; yarışmasında birinciliği elde etmişti.
Toyota Corolla, 2019'da düzenlenen "Türkiye'de Yılın Otomobili" yarışmasında birinciliği elde etmişti.

Toyota'dan yapılan açıklamaya göre, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 16 Toyota fabrikasında üretilen Corolla, ilk üretildiği 1966 yılından bu yana 46 milyon adetten fazla satışıyla "dünyanın en fazla tercih edilen otomobili" olmayı sürdürüyor.

Yeni Toyota Corolla tanıtıldı
TEKNOLOJİ
Yeni Toyota Corolla tanıtıldı

Toyota Corolla, 30 aday otomobil arasından Avrupa'da Yılın Otomobili seçimi için 7 finalistten biri oldu.

30 aday otomobil arasından Avrupa'da Yılın Otomobili seçimi için 7 finalistten biri olan Toyota Corolla, Türkiye'de de Otomotiv Gazetecileri Derneği (OGD) tarafından 2019'da düzenlenen "Türkiye'de Yılın Otomobili" yarışmasında birinciliği elde etmişti.

Toyota, otomobil satışlarında dünya lideri oldu
TEKNOLOJİ
Toyota, otomobil satışlarında dünya lideri oldu

Toyota Corolla, 2019'da düzenlenen

"Avrupa'da Yılın Otomobili" finalisti Corolla, premium segment seviyesine yükseltilen prestijli iç tasarımı ile tamamen yenilenmiş modern kabin, mükemmel bir görsellik ve dokunsal kaliteyi de sunuyor.

2020 Toyota Corolla Hybrid Türkiye satış fiyatı açıklandı
TEKNOLOJİ
2020 Toyota Corolla Hybrid Türkiye satış fiyatı açıklandı
Erdoğan Trump ile görüştü

Erdoğan Trump ile görüştü

​NATO Liderler Zirvesi kapsamında görüşmeler yapılıyor.
Türkiyeyi saran tehlike

Türkiye'yi saran tehlike

10 yılda istila etti, en büyük sorunlardan biri olacak.
Oyunlarını engelledik

Oyunlarını engelledik

​Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez'den Libya açıklaması.
NATO<br>zirvesi başladı

NATO
zirvesi başladı

Liderler önce aile fotoğrafı çektirdi.
Kimlikler<br>başörtülü olacak

Kimlikler
başörtülü olacak

​Ukrayna'da bütün resmi belgelerde görülecek.
Rasulayn'da bombalı saldırı

Rasulayn'da bombalı saldırı

​YPG/PKK'nın bombalı araç saldırısında 2 sivil öldü.

Hepsini parçalamışlar

Hepsini parçalamışlar

​Marmara'da deprem araştırmasına trol darbesi.
Şule Çet <br>davasında karar çıktı

Şule Çet
davasında karar çıktı

Sanıklardan Çağatay Aksu ve Berk Akand'ın cezası belli oldu.
Satılmıyor çürüyor

Satılmıyor çürüyor

Hem mal sahibi hem devlet zarar ediyor.
Çin'den <br>ABD'ye tepki

Çin'den
ABD'ye tepki

Uygur Türkleri tasarısını içişlerine karışmak olduğunu iddia etti.
6 puan yeter

6 puan yeter

​​Şenol Güneş, EURO 2020 grubumuzu değerlendirdi.
İstanbul'da <br>faciadan dönüldü

İstanbul'da
faciadan dönüldü

Arnavutköy'de yolcu minibüsü alev alev yandı.
Aile sayısı 58 oldu

Aile sayısı 58 oldu

​12 yaşında kaçırılan kızı için evlat nöbetine başladı.
Erdoğan ile konuştum, çalışıyoruz

Erdoğan ile konuştum, çalışıyoruz

Stoltenberg, Baltık Savunma Planı'ndaki YPG şartını konuştu.
Apple'ın bir<br> açığını daha buldu

Apple'ın bir
açığını daha buldu

​Aydınlı genç, 220 bin dolarlık ödül teklifi az buldu.
Veto 'hastalık' zincirini durduracak

Veto 'hastalık' zincirini durduracak

15 termik santral toplum sağlığını tehdit ediyordu.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.