Türkiye'de üretilen Toyota Corolla, Avrupa'da 'yılın otomobili' adayı

Toyota'dan yapılan açıklamaya göre, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 16 Toyota fabrikasında üretilen Corolla, ilk üretildiği 1966 yılından bu yana 46 milyon adetten fazla satışıyla "dünyanın en fazla tercih edilen otomobili" olmayı sürdürüyor.

TEKNOLOJİ Yeni Toyota Corolla tanıtıldı

Toyota Corolla, 30 aday otomobil arasından Avrupa'da Yılın Otomobili seçimi için 7 finalistten biri oldu.

30 aday otomobil arasından Avrupa'da Yılın Otomobili seçimi için 7 finalistten biri olan Toyota Corolla, Türkiye'de de Otomotiv Gazetecileri Derneği (OGD) tarafından 2019'da düzenlenen "Türkiye'de Yılın Otomobili" yarışmasında birinciliği elde etmişti.

TEKNOLOJİ Toyota, otomobil satışlarında dünya lideri oldu

Toyota Corolla, 2019'da düzenlenen

"Avrupa'da Yılın Otomobili" finalisti Corolla, premium segment seviyesine yükseltilen prestijli iç tasarımı ile tamamen yenilenmiş modern kabin, mükemmel bir görsellik ve dokunsal kaliteyi de sunuyor.