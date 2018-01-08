Uber otonom araçlar için Nvida çiplerini kullanacak

Uber, son yıllarda sürücüsüz araç teknolojisine büyük yatırımlar yapıyor. Firma geliştirdiği otonom teknolojisinde teknik destek için Nvidia çiplerini kullanacağını açıkladı. İki teknoloji devi Uber ve Nvidia, CES 2018’de otonom araç teknolojileri için anlaştıklarını duyurdu.

Uber, otonom araç filosu kurmak için aldığı Volvo XC90 model araçlarda Nvidia’nın çiplerini kullanmaya başladı. Firma ayrıca, sürücüsüz otomobiller ve kamyonlardaki sinir ağlarını çalıştırmak için de Nvidia çipleri kullanıyor.

Uber'in otonom teknolojilerini denediği Volvo markalı araçlar.

Sürücüsüz otomobiller söz konusu olduğu zaman her şey verilerle ilgilidir. Sensörler ve kameralar sürekli olarak aracın etrafındaki dünyayı haritalandırır. Bu nedenle otonom sürüş teknolojisine sahip bir aracın oldukça yüksek işlem kapasitesine sahip çiplere ihtiyacı bulunur. Bu nedenle görüntü teknolojilerinde iyi bir yeri bulunan Nvidia otonom sürüş teknolojisine yöneliyor.

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Nvidia ile çalışan tek firma Uber değil. Geçtiğimiz yıl Mayıs ayında Toyota’da Nvidia ile bir anlaşma yaptığını duyurmuştu.