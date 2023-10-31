Volkswagen'in tamamen elektrikli sedanı ID.7 Tourer gün yüzüne çıktı

545 litre bagaj hacmi bulunan araçta arka koltuklar yatırıldığında bu hacim 1.714 litreye kadar çıkabiliyor.
Tam lansmanı 2024'te gerçekleştirilecek ID.7 Tourer ilk aşamada Avrupa’da satışa sunulacak. Geniş bagaj hacmi sebebiyle ailelerin elektrikli tarafta en çok tercih edeceği VW modellerinden olacağı öngörülüyor. Araç tahminlere göre 700 km’ye yakın bir menzil sunacak ve tek motor üzerinden 282 beygir güç ve 550 Nm tork üretecek. ID.7 Tourer için tahminlere göre ileride çift motor / dört çeker opsiyonu da sunulacak. Araç Almanya’daki Emden fabrikasında ID.7 ile beraber üretilecek.
ID.7 Tourer, Volkswagen Grubu'nun MEB platformunu temel alıyor. Uzun dingil mesafesine sahip modüler sistemin avantajlarını iç mekanda ve bagajda fazlasıyla kullanıyor. 545 litre bagaj hacmi bulunan araçta arka koltuklar yatırıldığında bu hacim 1.714 litreye kadar çıkabiliyor.