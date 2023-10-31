Volkswagen'in tamamen elektrikli sedanı ID.7 Tourer gün yüzüne çıktı

Volkswagen'in 2024'te piyasaya sürülecek ilk tamamen elektrikli station wagon'u yeni ID.7 Tourer'in resmi öngösterimi yapıldı. ID.7 için üretim bir süre önce firmanın Almanya Emden’deki fabrikasında başlamıştı. Elektrikli ID.3, ID.4, ID.5 ve ID.6'in yanında yerini alan ID.7, 2026 yılına kadar piyasaya sürülecek 10 yeni

Volkswagen'in 2024'te piyasaya sürülecek ilk tamamen elektrikli station wagon'u yeni ID.7 Tourer'in resmi öngösterimi yapıldı. ID.7 için üretim bir süre önce firmanın Almanya Emden’deki fabrikasında başlamıştı. Elektrikli ID.3, ID.4, ID.5 ve ID.6'in yanında yerini alan ID.7, 2026 yılına kadar piyasaya sürülecek 10 yeni

Tam lansmanı 2024'te gerçekleştirilecek ID.7 Tourer ilk aşamada Avrupa’da satışa sunulacak. Geniş bagaj hacmi sebebiyle ailelerin elektrikli tarafta en çok tercih edeceği VW modellerinden olacağı öngörülüyor. Araç tahminlere göre 700 km’ye yakın bir menzil sunacak ve tek motor üzerinden 282 beygir güç ve 550 Nm tork üretecek. ID.7 Tourer için tahminlere göre ileride çift motor / dört çeker opsiyonu da sunulacak. Araç Almanya’daki Emden fabrikasında ID.7 ile beraber üretilecek.