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Teknoloji

Volkswagen'in tamamen elektrikli sedanı ID.7 Tourer gün yüzüne çıktı

Volkswagen'in elektrikli sedan modeli Volkswagen ID.7 Tourer için ilk resmi ön gösterim yapıldı. Araç tahminlere göre 700 km’ye yakın bir menzil sunacak ve tek motor üzerinden 282 beygir güç ve 550 Nm tork üretecek.

Harun İlhan
13:27 - 31/10/2023 Salı
Güncelleme: 13:28 - 31/10/2023 Salı
Yeni Şafak
545 litre bagaj hacmi bulunan araçta arka koltuklar yatırıldığında bu hacim 1.714 litreye kadar çıkabiliyor.

545 litre bagaj hacmi bulunan araçta arka koltuklar yatırıldığında bu hacim 1.714 litreye kadar çıkabiliyor.

Volkswagen'in 2024'te piyasaya sürülecek ilk tamamen elektrikli station wagon'u yeni ID.7 Tourer'in resmi öngösterimi yapıldı. ID.7 için üretim bir süre önce firmanın Almanya Emden’deki fabrikasında başlamıştı. Elektrikli ID.3, ID.4, ID.5 ve ID.6'in yanında yerini alan ID.7, 2026 yılına kadar piyasaya sürülecek 10 yeni
elektriklisinden biri olacak.
ID.7 Tourer

Tam lansmanı 2024'te gerçekleştirilecek ID.7 Tourer ilk aşamada Avrupa’da satışa sunulacak. Geniş bagaj hacmi sebebiyle ailelerin elektrikli tarafta en çok tercih edeceği VW modellerinden olacağı öngörülüyor. Araç tahminlere göre 700 km’ye yakın bir menzil sunacak ve tek motor üzerinden 282 beygir güç ve 550 Nm tork üretecek. ID.7 Tourer için tahminlere göre ileride çift motor / dört çeker opsiyonu da sunulacak. Araç Almanya’daki Emden fabrikasında ID.7 ile beraber üretilecek.

ID.7 Tourer

ID.7 Tourer, Volkswagen Grubu'nun MEB platformunu temel alıyor. Uzun dingil mesafesine sahip modüler sistemin avantajlarını iç mekanda ve bagajda fazlasıyla kullanıyor. 545 litre bagaj hacmi bulunan araçta arka koltuklar yatırıldığında bu hacim 1.714 litreye kadar çıkabiliyor.




#Volkswagen
#ID.7 Tourer
#Elektrik
#Sedan
1 saat önce
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