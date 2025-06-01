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Yalnız kalınca kendi grubunu ve dil yapısını oluşturdu: Yapay zekâ insandan bağımsız hareket edecek mi?

Yalnız kalınca kendi grubunu ve dil yapısını oluşturdu: Yapay zekâ insandan bağımsız hareket edecek mi?

04:001/06/2025, Pazar
G: 1/06/2025, Pazar
Yeni Şafak
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Yapılan son araştırmalarda, yapay zeka sistemlerinin yalnız bırakılınca topluluklar oluşturmaya başladığı keşfedildi.

Buna göre, yapay zekâ kendi kendine kalınca diğer sistemlerle iletişim kurup kendi dil modelini kuruyor. Deneylerde şu an kullanımda olan yapay zekâ robotlarının etkileşimleri araştırıldı. Araştırmalarda, tıpkı insan grupları gibi iletişim kurma ve topluluk oluşturma davranışı geliştirildiği görüldü. Medya organlarında çıkan haberlerde ise bilim kurgu yapımlarının gelecekte gerçek olup olamayacağı tartışılmaya başlandı. Yani bu sistemler bir gün gelip, insanlardan bağımsız hareket edecek mi? Uzmanlara göre ise, yapay zekâ sadece komut almayacak, sürekli gelişen yapısıyla tıpkı bireyler gibi müzakere edip, ortak davranışlar geliştirebilecek.



#Yapay Zeka
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