Samsunlu doktorun NASA heyecanı: Orada hiçbir Türk'ün adını görmedim

Bu da benim için çok özel bir an olacak. Çünkü yeni gönderilen James Webb Uzay Teleskobu'ndan bir görüntüye ait olacak. Bilimsel olarak çok önemli veriler sağlayan bu teleskobun ekibinde adımın yer alması benim için büyük bir onur. NASA'nın 1995 yılından beri yayımladığı Günün Astronomi Görseli (APOD) adlı bir sayfası var. Her gün, gönderilen yüzlerce görüntü arasından seçilerek 1 tanesi burada yayınlanıyor. Şu ana kadar 8 çalışmam günün astronomi fotoğrafı olarak yer aldı. Ayrıca daha önce hiçbir yerde yayınlanmamış. NASA teleskoplarından elde edilen 2 bulutsu görüntüsü de arşivlerine kaydedildi ve ismimle birlikte yayınlandı. Bunlara ek olarak NASA tarafından 3'üncü bir görselin yakında yayınlanacağını bildirdiler. Büyük ihtimalle bu da James Webb Teleskobu'ndan olacak. Orada hiçbir Türk'ün adını görmedim şu ana kadar. Umarım bu başarı, ülkemiz adına da gurur verici bir paylaşım olur. Aynı zamanda bilimsel olarak da önemli bir belge haline gelir"