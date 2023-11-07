Volvo EX30 müşterilerine üç ayrı motor seçeneği ve iki farklı pil tipi sunacak.
Farklı ihtiyaçlara yönelik farklı batarya seçenekleri
EX30'un şasisi, mümkün olan en iyi sürüş deneyimini sağlamak için, otomobilin kompakt boyutlarından en iyi şekilde yararlanılacak şekilde ayarlanmış. Ağırlık merkezinin aşağıda yer alması ve nispeten düşük ve eşit dağılmış ağırlık, şehirde ve şehir dışında sürüş kolaylığı ve çeviklik sağlıyor.
Güvenlik ön planda
EX30 ile, özellikle yoğun kentlerde trafikte “Güvenli Alan Teknolojisi”nin sunduğu özellikler sayesinde hem sürücülerin hem de yayaların korunması amaçlanıyor. Volvo EX30’da yer alan yeni güvenlik sistemi, bir bisikletli veya yaya yanından geçtiği esnada, sürücüyü ya da yolcuları kapıyı açmak üzereyken görsel veya işitsel olarak uyarıyor. 'Kapı Çarpması' olarak bilinen bu kazaları önlemeye yardımcı olan “Kapı Açılma” uyarısı güvenlik özelliği EX30’larda standart olarak yer alıyor.
Volvo Cars’ın yeni nesil Park Pilot Assist özelliğine sahip ilk otomobili olan EX30 ile paralel, kavisli, dikey ve diagonal kılçık şekli de dahil olmak üzere her türlü park yerine ve dar alana kolayca park etme kolaylığı sunuyor. Yeni nesil Park Pilot Assist özelliği, çevredeki mevcut park yerlerini belirliyor. Yeni 3D kullanıcı arayüzü üzerinden komut verildiğinde, uygulama, gaz ve frenin yanı sıra direksiyonu da kullanarak park işlemini başlatıyor. Sürücü park etme sürecini denetlerken, ekran çevredeki otomobiller, duvarlar ve direkler gibi nesnelere olan mesafeyi gösteriyor.
12,3 inç tablet stili bilgi-eğlence ekranı, sürücü bilgilerini ve sık kullanılan uygulamaları aynı ekranda bir bakışta görüntülemeyi sağlayacak şekilde tasarlandı. EX30’da daha sade, daha özelleştirilebilir sürücü kontrolleri ve ekranları, karmaşayı azaltarak daha sezgisel bir sürüş deneyimi sunuyor.