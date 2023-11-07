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Teknoloji

Yeni Volvo EX30 ön siparişe açılıyor: 2024'te Türkiye'de satışa çıkacak

Volvo yeni modeli EX30 için ön sipariş taleplerini bu ay içerisinde almaya başlayacak. EX30 2024’ün ilk çeyreğinden itibaren tüm dünya ile aynı anda Türkiye’de de satışa sunulacak.

Harun İlhan
15:28 - 7/11/2023 Salı
Güncelleme: 15:30 - 7/11/2023 Salı
Yeni Şafak
Volvo EX30 müşterilerine üç ayrı motor seçeneği ve iki farklı pil tipi sunacak.

Volvo EX30 müşterilerine üç ayrı motor seçeneği ve iki farklı pil tipi sunacak.

Volvo meraklılarını sevindirecek haber marka tarafından açıklandı. Yeni elektrikli modellerden olan EX30 için bu ay içerisinde ön sipariş talepleri alınacak. Model
2024 itibariyle
ise tüm dünya ile aynı anda Türkiye'de de satışa çıkarılacak.
Tamamen elektrikli yeni
, daha büyük Volvo SUV özelliklerine sahip en küçük SUV modeli olarak tasarlandı. Güvenlik önlemleri ön planda bir otomobil olan EX30, bugüne kadar üretilen tüm Volvo otomobiller arasında
en düşük CO2 ayak izine sahip.
Yeni Volvo EX30

Farklı ihtiyaçlara yönelik farklı batarya seçenekleri

üç ayrı motor seçeneği ve iki farklı pil tipi sunuyor. Böylelikle kullanıcı ihtiyacına göre en uygun pil teknolojisini seçme özgürlüğü sağlıyor. Zamanının çoğunu şehirde geçirenler veya kısa mesafelerde seyahat edenler için
LFP pil
kullanan tek motorlu seçenek kullanım kolaylığı sunuyor. Lityum demir fosfat kimyası kullanılan LFP standart menzilli pilin üretimi daha az kaynak gerektiriyor ve bu yüzden maliyeti de daha uygun oluyor. Model maksimum menzile ihtiyaç duymayanlar için uygun bir seçenek olabilir.
Yeni Volvo EX30
Menzili en üst seviyeye çıkarmayı tercih edenler için ise EX30’da NMC genişletilmiş menzilli pile sahip Tek Motorlu Genişletilmiş Menzil varyant sunuluyor. NMC pil teknolojisi lityum, nikel, manganez ve kobalt içeriyor ve LFP varyantından daha verimli bir enerji üretiyor. Bu tek motorlu, genişletilmiş menzil seçeneği iki şarj arasında
480 km'ye kadar menzil
sağlayabiliyor.
Yeni Volvo EX30
Performans odaklı kullanıcılar için ise, NMC pilin ek bir ikinci e-motorla eşleştirildiği Twin Motor Performans modeli sunuluyor. EX30'un bu dört teker çekişli versiyonu 315kW (428hp) güç sağlarken, 0'dan 100 km/s’ye 3,6 saniyede çıkıyor.
bu versiyonu, Volvo Cars’ın şimdiye kadar ürettiği en yüksek ivmelenmeye sahip modeli.
Genişletilmiş menzilli Twin Motor varyantı 153kW'a kadar şarj kapasitesine sahipken, standart menzilli model 134kW kapasiteye sahip. Bu sayede, EX30’un pili
25 dakikadan biraz fazla bir sürede yüzde 10'dan yüzde 80'e
kadar şarj edebiliyor. Otomobilin orta ekranı ve uygulaması aracılığıyla amperi, maksimum şarj seviyesi ve şarj başlangıç zamanı ayarlanabiliyor.
Yeni Volvo EX30

EX30'un şasisi, mümkün olan en iyi sürüş deneyimini sağlamak için, otomobilin kompakt boyutlarından en iyi şekilde yararlanılacak şekilde ayarlanmış. Ağırlık merkezinin aşağıda yer alması ve nispeten düşük ve eşit dağılmış ağırlık, şehirde ve şehir dışında sürüş kolaylığı ve çeviklik sağlıyor.

Güvenlik ön planda

EX30 ile, özellikle yoğun kentlerde trafikte “Güvenli Alan Teknolojisi”nin sunduğu özellikler sayesinde hem sürücülerin hem de yayaların korunması amaçlanıyor. Volvo EX30’da yer alan yeni güvenlik sistemi, bir bisikletli veya yaya yanından geçtiği esnada, sürücüyü ya da yolcuları kapıyı açmak üzereyken görsel veya işitsel olarak uyarıyor. 'Kapı Çarpması' olarak bilinen bu kazaları önlemeye yardımcı olan “Kapı Açılma” uyarısı güvenlik özelliği EX30’larda standart olarak yer alıyor.

Yeni Volvo EX30

Volvo Cars’ın yeni nesil Park Pilot Assist özelliğine sahip ilk otomobili olan EX30 ile paralel, kavisli, dikey ve diagonal kılçık şekli de dahil olmak üzere her türlü park yerine ve dar alana kolayca park etme kolaylığı sunuyor. Yeni nesil Park Pilot Assist özelliği, çevredeki mevcut park yerlerini belirliyor. Yeni 3D kullanıcı arayüzü üzerinden komut verildiğinde, uygulama, gaz ve frenin yanı sıra direksiyonu da kullanarak park işlemini başlatıyor. Sürücü park etme sürecini denetlerken, ekran çevredeki otomobiller, duvarlar ve direkler gibi nesnelere olan mesafeyi gösteriyor.

Yeni Volvo EX30

12,3 inç tablet stili bilgi-eğlence ekranı, sürücü bilgilerini ve sık kullanılan uygulamaları aynı ekranda bir bakışta görüntülemeyi sağlayacak şekilde tasarlandı. EX30’da daha sade, daha özelleştirilebilir sürücü kontrolleri ve ekranları, karmaşayı azaltarak daha sezgisel bir sürüş deneyimi sunuyor.



#Volvo
#EX30
#Otomobil
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