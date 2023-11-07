üç ayrı motor seçeneği ve iki farklı pil tipi sunuyor. Böylelikle kullanıcı ihtiyacına göre en uygun pil teknolojisini seçme özgürlüğü sağlıyor. Zamanının çoğunu şehirde geçirenler veya kısa mesafelerde seyahat edenler için

LFP pil