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Teknoloji Zoom, Türkiyedeki kullanıcı sayısını 139 katına çıkardı
ÜRÜN HABERLERİ

Zoom'un kullanıcı sayısında rekor artış

Zoom, Türkiye'deki kullanıcı sayısını 139 katına çıkardı

Korona virüs pandemisinin pozitif anlamda etkilediği nadir sektörlerden biri video-konferans uygulamaları olurken bunların arasında zirveyi de Zoom tuttu. Zoom'un virüsün yayılmasından sonraki kullanıcı sayısındaki artış olağanüstü. Kullanıcı sayısı tamı tamına 139 kat arttı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Arşiv
Arşiv

Birçok teknoloji devi video-konferans uygulamalarına sahipken bu alandaki en büyük pastayı daha küçük bir aktör olan Zoom aldı. Microsoft'un Teams ile Google'ın Meet ile girdiği alanda Zoom zirveyi kimseye kaptırmadı.

  • Uygulamanın Türkiye'deki kullanıcı sayısındaki artış ise dudak uçuklatıyor. Pandemiden sonra uygulamayı kullanmaya başlayanların sayısı 139 kat arttı.

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Gelirler de iki kattan fazla arttı

  • Şirketin kullanıcı sayısının artmasıyla birlikte gelirleri de zirveyi gördü. Zoom'un geliri bir önceki yıla göre yüzde 169 kat artmış durumda. Bunun sayısal karşılğı ise 328 milyon dolar.

Şirket daha önceden güvenlik zaafiyetlerinden dolayı dava edilmişti. Davadan sonra açıklama yapan şirket yetkilileri ise güvenlik açığının giderilmesi için danışman tuttuklarını belirtip süreci kullanıcıları ile paylaşmıştı.

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