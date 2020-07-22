Zoom, Türkiye'deki kullanıcı sayısını 139 katına çıkardı

Birçok teknoloji devi video-konferans uygulamalarına sahipken bu alandaki en büyük pastayı daha küçük bir aktör olan Zoom aldı. Microsoft'un Teams ile Google'ın Meet ile girdiği alanda Zoom zirveyi kimseye kaptırmadı.

Uygulamanın Türkiye'deki kullanıcı sayısındaki artış ise dudak uçuklatıyor. Pandemiden sonra uygulamayı kullanmaya başlayanların sayısı 139 kat arttı.

TEKNOLOJİ Microsoft'un video konferans uygulaması Teams insanları bir araya getirdi





Gelirler de iki kattan fazla arttı

Şirketin kullanıcı sayısının artmasıyla birlikte gelirleri de zirveyi gördü. Zoom'un geliri bir önceki yıla göre yüzde 169 kat artmış durumda. Bunun sayısal karşılğı ise 328 milyon dolar.

Şirket daha önceden güvenlik zaafiyetlerinden dolayı dava edilmişti. Davadan sonra açıklama yapan şirket yetkilileri ise güvenlik açığının giderilmesi için danışman tuttuklarını belirtip süreci kullanıcıları ile paylaşmıştı.