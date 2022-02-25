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Evde lezzetli Türk kahvesi yapmanın püf noktaları

Evde şekerli, orta şekerli, az şekerli, sade ve bol köpüklü Türk kahvesinin nasıl yapıldığını bu yazımızda adım adım anlattık. İşte Türk kahvesi yapmanın püf noktaları.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Türk kahvesi nasıl yapılır?
Bol köpüklü Türk kahvesi yapmanın incelikleri

Şekerli, orta şekerli, az şekerli ve bol köpüklü Türk kahvesi nasıl yapılır? İşte kahvenin malzemeleri ve yapılışı.

BOL KÖPÜKLÜ TÜRK KAHVESİ MALZEMELERİ

Gerekli malzemeleri tam ölçüsünde kullanmak kahveyi lezzetli yapan unsurların başında gelmektedir. Bol köpüklü bir Türk kahvesi malzemeleri;

Sade Türk Kahvesi İçin;

1 tatlı kaşığı kahve

1 fincan su

Az Şekerli Türk Kahvesi İçin;

1 tatlı kaşığı kahve

Yarım çay kaşığı şeker

1 fincan su

Orta Şekerli Türk Kahvesi İçin;

1 tatlı kaşığı kahve

1 çay kaşığı şeker

1 fincan su

Şekerli Türk Kahvesi İçin;

1 tatlı kaşığı kahve

2 çay kaşığı şeker

1 fincan su

TÜRK KAHVESİ YAPILIŞI

1. Yöntem

Cezvenin içerisine her fincan kahve için bir fincan su koyun ve her fincan kahve için 1 çay kaşığı kahve ve 1 çay kaşığı şeker koyun.

İyice karıştırın, cezveyi kısık ateşe yerleştirin.

Yerleştirdikten sonra asla karıştırmayın ve yavaşça kaynama derecesine getirin.

Kaynamaya başlayınca üstte oluşan köpüğü fincanlara dağıtın

Yeniden kaynatın ve kalanı fincanlara dağıtın.

2. Yöntem

Öncelikle köpüklü Türk kahvesinin malzemesi önemlidir. Evet herkesin bildiği gibi su kahve ve şeker üçlüsü pişirilir.Ateşte ama bu işin ayrıntıları işte o kadar basit değildir.

Öncelikle buzdolabından buz gibi su çıkarılmalıdır.

Eğer kahve sıcak ya da ılık suyla yapılırsa elde edeceğiniz köpük en fazla iki fincanı doldurur. Hatta ikinci zorlanır.

KAHVEDEN ÖNCE NEDEN SU İÇİLİR?

Serviste ağız tadının kahveye hazırlanması için bir bardak soğuk su bulundurulması kahve kültürünün içinde yer alır. Kahve, yemek sonrası hazmı kolaylaştırıcı ve keyif verici olduğundan su, kahveden önce içilerek ağız temizliği yapılır; ki böylece kahvenin tadı daha iyi alınabilir.

Kırmızı et yemeklerinin üzerine mutlaka kahve alınması kültürümüzde vardır.

KAHVE KAÇ (Kcal) KALORİDİR?

Sade Türk Kahvesi 7 kcal, Şekerli Türk Kahvesi 42 kcal, Orta Türk Kahvesi 17 kcal’dir.

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