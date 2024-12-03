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Hangi iller risk altında? Türkiye'nin doğal afet haritası açıklandı!

Hangi iller risk altında? Türkiye'nin doğal afet haritası açıklandı!

11:483/12/2024, Salı
Yeni Şafak
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Deprem uzmanı Prof. Dr. Ahmet Ercan, Türkiye'nin risk haritasını çıkarttı: Afetlerden en çok ve en az etkilenen iller
Deprem uzmanı Prof. Dr. Ahmet Ercan, Türkiye'nin risk haritasını çıkarttı: Afetlerden en çok ve en az etkilenen iller

Jeofizik Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Türkiye'nin doğal afet risk haritasını çıkararak, illerin afetlerden etkilenme oranlarını ve en güvenli bölgeleri belirlendi. Ercan'ın analizine göre, Türkiye'deki doğal afetlerin gelişmeleri şu şekildedir:

Deprem uzmanı Prof. Dr. Ahmet Ercan, Türkiye'nin risk haritasını çıkarttı. En çok ve en az etkilenen illeri sıralayan Ercan, en fazla can kaybının yaşandığı şehirleri de sosyal medya hesabından kamuoyuyla paylaştı. Doğal afetlerde deprem yüzde 55 oranıyla başı çekiyor. Doğal afetlerden en çok etkilenen iller sıralamasında başı çekenler: Erzurum, Trabzon, Bingöl, Rize ve Tunceli. Öte yandan, Kırklareli, Türkiye’nin doğal afetlerden en az etkilenen ili olarak öne çıkıyor. Ercan'ın analizine göre, Türkiye'deki doğal afetlerin gelişmeleri şu şekildedir:

Türkiye'nin afet haritası: İşte en riskli ve güvenli iller...

  • Ercan'ın paylaşımı şöyle: "Türkiye’de kıran (afet) türleri ile yüzdeleri, yüzde 55'i deprem, yüzde 21'i uçkun (heyelan), yüzde 8'i su baskını, yüzde 7'si kaya düşmesi, yüzde 2'si çığ. Ölüm sayısı olarak en çok kıran gören iller; Kocaeli, Kahramanmaraş, Hatay ,Adıyaman, Malatya, Erzurum, Bingöl, Sakarya, Düzce, Van, Yalova, Muş, Adana’dır.
  • Kıranlardan en çok etkilenen iller: Erzurum, Trabzon, Bingöl, Rize, Tunceli, Erzincan, Kastamonu, Malatya, Sivas ile Artvin.
  • En az etkilenen illerin başında Kırklareli, geliyor. Onu, Edirne, Kilis, Konya, Karaman, Niğde, Ankara, Urfa, Siirt, Şirnak, Kırıkkale izliyor."
  • Kıranlardan en çok etkilenen iller: Erzurum, Trabzon, Bingöl, Rize, Tunceli, Erzincan, Kastamonu, Malatya, Sivas ile Artvin.
  • En az etkilenen illerin başında Kırklareli, geliyor. Onu, Edirne, Kilis, Konya, Karaman, Niğde, Ankara, Urfa, Siirt, Şirnak, Kırıkkale izliyor.
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#deprem haritası
#Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan

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