Türkiye'nin afet haritası: İşte en riskli ve güvenli iller...

Deprem uzmanı Prof. Dr. Ahmet Ercan, Türkiye'nin risk haritasını çıkarttı. En çok ve en az etkilenen illeri sıralayan Ercan, en fazla can kaybının yaşandığı şehirleri de sosyal medya hesabından kamuoyuyla paylaştı. Doğal afetlerde deprem yüzde 55 oranıyla başı çekiyor. Doğal afetlerden en çok etkilenen iller sıralamasında başı çekenler: Erzurum, Trabzon, Bingöl, Rize ve Tunceli. Öte yandan, Kırklareli, Türkiye’nin doğal afetlerden en az etkilenen ili olarak öne çıkıyor. Ercan'ın analizine göre, Türkiye'deki doğal afetlerin gelişmeleri şu şekildedir: