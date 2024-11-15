Rize'de deprem meydana geldi. Deprem çevre illerde de hissedildi. AFAD'dan yapılan açıklamaya göre deprem 4,7 büyüklüğünde gerçekleşti. Rize'de meydana gelen deprem sonrası Karadeniz'de deprem fay hattı nereden geçtiği sorgulanır oldu. KTÜ’lü Prof. Dr. Karslı, Doğu Karadeniz Bölgesindeki depremin kaynaklandığı 3 fay hakkında açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Hakan Karslı, ülkedeki deprem gerçeği hakkında açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Hakan Karslı, Trabzon’un deprem tehlikesi altında olduğuna vurgu yaptı. Doğu Karadeniz’de yaşanacak olan depremin 3 noktadaki faylardan etkilendiğini söyledi.

Karadeniz’de fay var mı, fay hattı nereden geçiyor?

Prof. Dr. Karslı, 3 noktadaki fay hatlarıyla ilgili şu cümlelere yer verdi: “Bizim bölgemizi tehdit eden fay sistemleri Kuzey Doğu Anadolu fay sistemidir. Bir de Karadeniz'in kuzeyinde yani bizim sahilimizin kuzeyinde yaklaşık 10 mil kadar açık olduğu ifade ediliyor. Bir ters fay niteliğinde bir de Gürcistan tarafından bizim sahilimize doğru gelen, Kuzeydoğudan Güneybatı'ya doğru uzanan Rize, Trabzon ve Ordu fayları var. Dolayısıyla bunların üzerinde olabilecek olan depremler bizleri etkiler. Yani biz onların tehlike sahası içerisindeyiz. Yoksa şu anda Malatya'da olan depremlerin bizim burayla ilgisi yok ve sadece hissedersek hissederiz. O kadar yani. Kesinlikle onların bizi tetiklemesi gibi burada herhangi bir fay hareketini tetiklemesi gibi hiçbir şey olamaz. Öyle bir sistematik yok. Kuzey Doğu Anadolu fayının kırılması bizim güneyimizdeki ilçelerimize daha yakın olduğu için bizim bölgemizi daha çok etkiler hale gelecek” sözlerini kullandı.

Trabzon’da deprem riski var mı?

Prof. Dr. Karslı, Doğu Karadeniz’deki son zamanlardaki yapılaşmayla ilgili şu şekilde açıklamalarda bulundu: “Bizim bölgemizdeki yapılaşma son 15 yıldır sahil kesimlerine, alüvyon arazilerine ve dere yataklarına kaydı. Hatta yamaçlara, yamaç horozlarının üzerine doğru. Dolayısıyla buralarda hasarlar oluşturma riskini öngörüyoruz.

Bu tür ortamlarda sorun bu nedenlerden oluşuyor. Yoksa Trabzon merkezli bir deprem beklentimiz yok. Yani var ama çok uzun vadeli bir beklentidir. 6.6 denen Trabzon'un hemen kuzeyinde denizin içerisinde niteliğinde. Yani iki tane kütle karşılıklı gelmiş. Bir tanesi dalmış. O dalma batmaz diyoruz biz ona. Orada bir ters nitelik var. Bu nerede kendini ispatladı?

1968’de Bartın'da. Aynı sistematik bu. Yani orada böyle bir deprem olduysa bu fay zonu üzerinde başka bir ilerleyen kısımlarında da olabilir ihtimalini bahsettiğim 3 tane üzerimize doğru gelen kırık hatları var. Bunlar mesela Gürcistan tarafında deprem üretebiliyorlar. Yani dahası deprem bu fay zonlarında üzerinde olabilir."

Karadenizde deniz içinde fay hattı var mı?