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Bitlis deprem risk haritası

Bitlis deprem fay hattı sorgulaması Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası bir hayli sorgulanıyor. Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü diri fay hatlarını yeniden güncelledi. Uzmanlar İstanbul, Adana ve Bingöl illeri için uyarılarını daha sık yapmaya başladı. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Bingöl Şube Başkanı Emre Bulşu, "Olası bir Bingöl depreminde, başta Bingöl merkez olmak üzere Tunceli, Erzincan, Erzurum, Muş, Diyarbakır, Elazığ ve Bitlis, bu depremden etkilenecek iller arasında" dedi. Peki Bitlis deprem fay hattı nereden, hangi ilçeden geçiyor? İşte Bitlis deprem fay hattı haritası.

16:10 . 24/02/2023 Cuma
Yeni Şafak
Bitlis deprem fay hattı risk haritası

Bitlis deprem fay hattı risk haritası

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 6 Şubat Pazartesi saat 4.17'de 7,7; Elbistan ilçesinde saat 13.24'te 7,6 büyüklüğünde deprem olurken, Gaziantep'te de büyüklükleri 6,4 ile 6,5 olan iki deprem meydana geldi. 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından saat 13.24'te bir deprem daha meydana geldi. Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi olan depremin büyüklüğü 7,6 olarak kaydedildi ve bu depremlerinden ardından binlerce artçı deprem meydana geldi. Deprem, Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da yıkıma yol açtı.

Bitlis ve civarının önemli tektonik yapıları

Bitlis’te deprem riski var mı, fay hattı geçiyor mu?

İstanbul Üniversitesi (İÜ) Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Fethi Ahmet Yüksel, Bitlis deprem fay hattına ilişkin olarak “Bitlis ve çevresindeki deprem üretecek olan fayların yerleri belirlenmiş. Bitlis'in doğusunda Bitlis fay hattı bulunuyor. Bitlis'in üzerinde güney batı yönüne doğru Muş'a uzanan Kavakbaşı fayı bulunuyor.

Bitlis ve Muş, iki koridorun başları olmak üzere depresyon oluşturuyor. Ayrıca Muş'un ve Bitlis'in kuzeybatısında ters fayların ürettiği bindirmeler ve lokasyonlar mevcut
. Bunlardan meydana gelen tarihsel dönemdeki depremlerin ve 1900 yılından itibaren aletsel kayıtlarda tespit ettiğimiz sismolojik verilere göre, buradaki şehirleri ve yerleşim birimlerini maddi ve manevi zararlara uğratacak depremlerin olduğunu görüyoruz." dedi.
Bitlis fay hatları ve deprem riski taşıyan ilçeler

Bitlis deprem fay hattı nereden geçiyor?

  • Bitlis'i etkilen diri fay hatlarının bulunduğunu ve bunların aktif olmasından dolayı sürekli mikro deprem ürettiğini vurgulayan dile getiren Yüksel, kent çevresinde Bitlis, Kavakbaşı, Tatvan, Ahlat, Pervari, Gevaş, Bahçesaray, Süphan, Nemrut Krater Gölü, Van Gölü fayları ile Muş'un ve Bitlis'in yarısını kapsayan bindirme zonu alanlarının bulunduğunu dile getirdi.
Bitlis ve çevresinin sismisitesi

#Bitlis
#Bitlis deprem
#Bitlis fay hattı
#Bitlis deprem risk haritası
1 saat önce
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Bitlis deprem risk haritası
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