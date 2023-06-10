UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde heyecan dorukta. Bu akşam Atatürk Olimpiyat Stadı’nda Manchester City ve Inter karşı karşıya gelecek. Maç bilgisi, maç kadrosu ve muhtemel 11’lerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

MANCHESTER CİTY - INTER MAÇ KADROSU

MUHTEMEL 11’LER

MANCHESTER CİTY

18 Stefan Ortega

2 Kyle Walker

5 John Stones

82 Rico Lewis

8 İlkay Gündoğan

16 Rodri

17 Kevin De Bruyne

20 Bernardo Silva

26 Riyad Mahrez

47 Philip Foden

9 Erling Haaland

INTER

1 Samir Handanovic

2 Denzel Dumfries

6 Stefan de Vrij

8 Robin Gosens

36 Matteo Darmian

95 Alessandro Bastoni

5 Roberto Gagliardini

20 Hakan Çalhanoğlu

77 Marcelo Brozovic

10 Lautaro Martinez

90 Romelu Lukaku

MANCHESTER CİTY - INTER MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

UEFA Şampiyonlar Ligi finali Manchester City - Inter maçı bu akşam saat 22.00'de başlayacak. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak karşılaşma EXXEN ve TV 8 ekranlarından yayınlanacak.

PEP GUARDİOLA: "SEZONU ŞAMPİYONLAR LİGİ’Nİ KAZANARAK TAMAMLAMAK BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ”

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, “Mancehster City taraftarını mutlu etmemiz gerekiyor. Bizim için de sezonu bu şekilde Şampiyonlar Ligi’ni de kazanarak bu sezonu sonlandırmak bizim için çok önemli. Bunu gerçekleştirmek için buradayız. Maçı kazanmak isteyeceğiz” dedi.

UEFA Şampiyonlar Ligi Final maçında Atatürk Olimpiyat Stadı’nda yarın Inter ile karşı karşıya gelecek olan Manchester City’de teknik direktör Pep Guardiola müsabaka öncesi Atatürk Olimpiyat Stadı’nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. İspanyol teknik adam, oyuncularını böyle bir final öncesi nasıl konsantre tuttuğu sorulması üzerine, “Bu bütün sezon boyunca oynadığımız tek maç bu değil ve bu maçın da ne kadar önemli bir turnuva olduğunun farkındayız. Tabii insanların bu maçla ilgili düşüncelerini kontrol edemezsiniz. Bizim yapacağımız Inter’i iyi anlatmak. Yeteri kadar performans göstermelerini anlatmak. Bu sezon başarılarına bakıp favori olduğumuzu söylemek kolay. Favori olduğumuzu tekrarlamak önemli değil. Şu an İstanbul zamanı. Yapabildiğimiz kadarını yapmamız ve farkı göstermemiz gerekiyor” cevabını verdi.

Bu sezonu Şampiyonlar Ligi kupasını kazanarak bitirmek istediklerini vurgulayan Pep Guardiola, “Mancehster City taraftarını mutlu etmemiz gerekiyor. Bizim için de sezonu bu şekilde şampiyonlar ligini de kazanarak bu sezonu sonlandırmak bizim için çok önemli. Bunu gerçekleştirmek için buradayız. Maçı kazanmak isteyeceğiz” şeklinde konuştu





Final öncesi oyuncularına neler söylediği şeklinde gelen soruya Guardiola, “Size dersleri söylemek isterdim ama bilmiyorum çünkü farklı maç farklı final. Farklı turnuva ve kafamızda olan şeyi sahaya dökebilmek en önemli şey. Oyuncularıma bunu söylüyorum. Bir planınız olsun iyi iletişim kurun ve ancak hazır olduğumuzu söyleyebilirim. Olabilecek her şeye karşı hazırlıklıyız. Rakibimize saygı duyuyoruz. Onlara gidin ve savaşın diyorum” açıklamasını yaptı.

“Martinez’in çok iyi bitirici bir tarafı var”

Inter’in başarılı forveti Latuaro Martinez hakkında da yorum yapan İspanyol teknik direktör, “2 forvet oyuncusuyla oynadığınızda 5-4-1 oynadığınızda farklı senaryolar söz konusu. Hücumsal anlamda farklı bir strateji izlemeniz gerekiyor. Martinez ile ilgili çok şey söyleyemem. Dünya Kupası şampiyonu bir oyuncu. Bu oyuncunun özel bir tarafı var demek oluyor. Çok iyi bitirici bir tarafı var. 2 takım da Şampiyonlar Ligi Finali oynayacak” değerlendirmesini yaptı.

“Inter’in pas bağlantılarını yıkacak savunma yapmalıyız”

Inter takımında kendilerini en zorlayacak oyuncunun sorulması üzerine Guardiola, “Çok zor bir soru. Bastoni ile yaptıkları harika. Hücum oyuncularıyla kurduğu bağlantılar pas alışverişi çok etkileyici. Biz de bu bağlantıları yıkacak savunma yapmalıyız. 5 oyuncu arkada 2 oyuncu önde hücum yapmak da zor. Bu Premier Lig’den bildiğimiz bir şey ama buna yarın da çözüm bulmamız gerekecek” ifadelerini kullandı.

HAKAN ÇALHANOĞLU: "İNŞALLAH İLK TÜRK OLARAK KUPAYI KALDIRMAK NASİP OLUR"

Inter’in kaptanı milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, Şampiyonlar Ligi’nde Manchester City’e karşı oynayacakları final maçı ile ilgili, "Bu finali yarın kendi ülkemde oynayacağımız için çok mutluyum. Eminim ki ülkem arkamdadır. Dualarını eksik etmeyecektir. İlk Türk olarak bu kupayı kaldırmak nasip olur. Yarın da inşallah tarih yazarım" dedi.

Hakan Çalhanoğlu: “Gol önemli değil kazanmış olmak önemli”

Inter’in kaptanı milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu ise “Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım ama karşı takımda oyuncuların da buna hazırlıklı olduklarını düşünüyorum. Ve biz de onların kadrosunu iyi analiz ettik. Umarım yarın gol atarız ama gol önemli değil maçı kazanmış olmak önemli” dedi.

“İnşallah ilk Türk olarak kupayı kaldırmak nasip olur”

UEFA Şampiyonlar Ligi Kupasını kaldıran ilk Türk milli futbolcu olmayı hedeflediğini aktaran Çalhanoğlu, “Bu finali yarın kendi ülkemde oynayacağımız için çok mutluyum. Eminim ki ülkem arkamdadır. Dualarını eksik etmeyecektir. İlk Türk olarak bu kupayı kaldırmak nasip olur. Yarın da inşallah tarih yazarım. Manchester City iyi rakip ama direncimizi göstereceğiz. Kalbimizi ortaya koyarak hem iyi şekilde hem kendimizi hem Inter ailesini temsil etmek istiyoruz” diye konuştu.

“İki Türk yarın final oynayacak”

Maç öncesi Manchester City’de kaptanı Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan ile görüşmediğini aktaran Hakan Çalhanoğlu, iki Türk’ün sahada olmasının gurur olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

“Buraya kadar gelirken ilk dedikleri ‘ne kadar çok trafik var’ dediler. Zamanımızı aldı buraya gelmek. İstanbul 16 milyon kişilik bir şehir. Zaman zaman konuşunca İstanbul’u anlatmaya çalışıyorum. İlkay abiyle konuşmadım onu yarın sahada göreceğim. Kendisine başarılar dilerim. İki Türk yarın final oynayacak. İkimiz için de özel olacak biri Almanya için oynuyor ben de Türkiye için oynuyorum. İkimizin de kalbi Türk’tür. Herkesin kararına saygı duyuyorum ama eminim ki ayrı gurur.”





“Manchester City’nin oyun planını bozmaya çalışacağız”

İngiliz ekibi Manchester City’nin oyun planını bozmaya çalışacaklarını ifade eden Hakan, “Kendi oyunumuza odaklanacağız. Rakip analizi yaptık ama önemli olan kendi oyunumuzu oynamak. Kendi güçlerimizi ortaya koymak. Korkmadan oynamak bizim için çok önemli. Onları oynatmamaya çalışacağız. Onları zorlamaya çalışacağız. Şampiyonlar Ligi maçlarında iyi oynadık, domine ettik. O yüzden yarınki finali oynayacağız. Eminim iyi maç olacak. Zor duruma sokmaya çalışacağız oyun planını bozmaya çalışacağız” şeklinde konuştu.

“Biliyorum ki bütün Türkler beni destekleyecekler”

Hakan Çalhanoğlu, finalin İstanbul’da olması sebebiyle Türk futbolseverlerin kendisini destekleyeceğini dile getirerek, “Evet yarın akşam İstanbul’da olmak benim için özel duygu. Bu akşamın tamamen keyfini çıkartmak istiyorum ve Martinez ve Mateo’nun da dediği gibi yarın akşam en iyi performansımızı göstermek durumundayız. Biliyorum ki bütün Türkler beni destekleyecekler. Belki de Türkler ve Almanlar da İlkay’ı destekleyecekler. Benim için daha özel olacağını düşünüyorum. Hem bir Türk hem de milli takım için oynuyor olmak benim için özel durum. Yarın akşam bunun meyvesini yiyeceğimiz düşünüyorum” ifadelerine yer verdi.





“Dün gece yattığımda ilk hissettiğim kupayı kaldırmaktı”

İstanbul’da oynayacak olman üzerinde baskı oluşturuyor mu’ şeklinde sorulan soruya Hakan, “Baskı hissetmiyorum. Şampiyonlar Ligi maçımızdan sonra Barcelona’yı yenince özgüven geldi takımımıza. O maçtan sonra yolumuz iyi gitmeye başladı. Hem takıma hem bize iyi motive oldu. Yarınki maçın keyfini çıkartmak istiyorum. Burada olmak ayrı gurur. Yarın sahaya çıktığımda her zaman yaptığımı yapmaya çalışacağım. Dün gece yattığımda ilk hissettiklerim kupayı kaldırmaktı. İnşallah nasip olur. Küçüklüğümden beri istiyorum. Yarın bu şansı bulmak inşallah nasip olur. Üzerimde baskı hissetmiyorum. Maç saati geldiğinde konsantremi bozmadan oynamak istiyorum” cevabını verdi.







