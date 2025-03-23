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İstanbul'da trafiğe kapatılan yollar ve alternatif güzergahlar

İstanbul'da trafiğe kapatılan yollar ve alternatif güzergahlar

18:4123/03/2025, Pazar
G: 23/03/2025, Pazar
Yeni Şafak
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İstanbul'da 26 Mart tarihine kadar bazı yollar trafiğe kapalı olacak
İstanbul'da 26 Mart tarihine kadar bazı yollar trafiğe kapalı olacak

İstanbul Valiliği, tedbir kararları kapsamında kentte 26 Mart Çarşamba gününe kadar kapalı olacak yolları ve alternatif güzergahları duyurdu. Peki İstanbul'da hangi yollar kapatıldı? İşte belirlenen tarihe kadar trafiğe kapalı olacak yollar ve alternatifleri.

İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatıldı. Valilikten yapılan açıklamada, 19 Mart'ta alınan tedbirlere ek olarak bazı yolların trafiğe kapatılmasına karar verildiği belirtildi.


İSTANBUL'DA HANGİ YOLLAR TRAFİĞE KAPATILDI?


Yeni karar doğrultusunda bugün saat 16.00'dan itibaren, tedbirler sona erene kadar trafiğe kapatılacak yollar şöyle sıralandı:


"Fevzipaşa Caddesi, Macar Kardeşler Caddesi, 15 Temmuz Şehitler Caddesi, Şehzadebaşı Caddesi, Vezneciler Caddesi, Gazi Mustafa Kemal Paşa Caddesi, Atatürk Bulvarı, Sahil Kennedy Caddesi, Samatya-Sirkeci arası, Reşadiye Caddesi, Ragıp Gümüşpala Caddesi ve bu caddelere çıkan bütün yollar ile Galata Köprüsü ve Atatürk Köprüsü ve buraya çıkan tüm yollar."


Açıklamada, kapatılan yollara alternatif güzergah olarak 10.Yıl Caddesi, Namık Kemal Caddesi, Sahil Kennedy Caddesi ve E-5 D-100 kara yolunun kullanılabileceği kaydedildi.


#İstanbul Valiliği
#İstanbul trafiğe kapalı yollar
#Alternatif güzergahlar

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