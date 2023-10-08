Xiaomi 14, Pro, Ultra özellikleri fiyatı çıkış tarihi
Xiaomi 14 ve 14 Pro modelleri ne zaman çıkacak?
IMEI veri tabanının ortaya çıkardığı bilgilere göre Xiaomi 14 ve 14 Pro modelleri için Kasım ve Aralık aylarını beklememiz gerekiyor. Ancak serinin en üst modeli Xiaomi 14 Ultra 2024 yılı Mart ayında karşımıza çıkacak.
Xiaomi 14 ve 14 Pro özellikleri neler olacak?
Xiaomi 14 Ultra, Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 işlemciden güç alacak. 4860 mAh‘lik bir bataryadan güç alacak olan cihaz, 90W kablolu, 50W kablosuz şarj desteği sunacak.
Xiaomi 14 Ultra, şirketin en üst düzey akıllı telefonu olacak. Cihaz, güçlü performansı, gelişmiş kamera özellikleri ve uzun pil ömrü ile dikkat çekmesi bekleniyor.
Xiaomi 14 Pro Özellikleri
Ekran Boyutu: 6,7 inç
Ekran Teknolojisi: LTPO AMOLED
Ekran Çözünürlüğü: 1440 x 3200 piksel
Ekran Yenileme Hızı: 120Hz
Ekran Parlaklığı: maksimum 3000 nit
Ekran Koruma Teknolojisi: Corning Gorilla Glass Victus
İşlemci: Snapdragon 8 Gen 3
RAM: 8 GB / 12 GB
Depolama: 128 GB / 256 GB / 512 GB
Arka Kamera: 200 MP + 50 MP + 50 MP
Ön Kamera: 32 MP
Hücresel: 4G / 5G
Batarya Kapasitesi: 5000 mAh
Kablolu Şarj: 120W
Kablosuz Şarj: 50W
Yazılım: MIUI 15 tabanlı Android 14
Xiaomi 14 Ultra Özellikleri
Ekran Boyutu: 6,73 inç
Ekran Teknolojisi: LTPO AMOLED
Ekran Çözünürlüğü: 1440 x 3200 piksel
Ekran Yenileme Hızı: 120Hz
Ekran Koruma Teknolojisi: Corning Gorilla Glass Victus
İşlemci: Snapdragon 8 Gen 3
RAM: 12 GB / 16 GB
Depolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB
Arka Kamera: 50 MP + 50 MP + 50 MP + 50 MP
Ön Kamera: 32 MP
Hücresel: 4G / 5G
Batarya Kapasitesi: 5000 mAh
Yazılım: MIUI 15 tabanlı Android 14
Xiaomi 14 Serisi Fiyatı (14, 14 Pro, 14 Ultra)
Xiaomi 14 başlangıç fiyatı: 590 dolar
Xiaomi 14 Pro başlangıç fiyatı: 730 dolar
Xiaomi 14 Ultra başlangıç fiyatı: 880 dolar
Xiaomi 14 serisinin fiyatı ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Bu sebepten ötürü söz konusu telefonlar farklı fiyat etiketleriyle satışa sunulabilir.