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Xiaomi 14 çıkış tarihi için gün sayıyor: İşte Xiaomi 14, 14 Pro ve 14 Ultra beklenen özellikleri

Tüm Xiaomi takipçileri artık sabırsızlıkla Xiaomi 14 ailesini bekliyor. Xioami 14 Ultra Mart 2024’te gelecek. Xiaomi 14, 14 Pro ve 14 Ultra model özellikleri de merak konusu olmayı sürdürüyor. Peki Xiaomi 14 Ultra özellikleri nasıl olacak? Xiaomi 14, 14 Pro ve 14 Ultra fiyatı, ne kadardan satılacak, hangi özelliklere sahip olacak?

15:06 . 8/10/2023 الأحد
Yeni Şafak
Xiaomi 14, Pro, Ultra özellikleri fiyatı çıkış tarihi

Xiaomi 14, Pro, Ultra özellikleri fiyatı çıkış tarihi

Xiaomi 14 Ultra, 2024 yılının Mart ayında Çin'de piyasaya sürülecek. Cihazın küresel pazara ne zaman geleceği henüz belli değil.
14 Ultra’ya bakacak olursak, cihazın model numaralarının 24030PN60C ve 24030PN60G olduğu görülüyor.

Xiaomi 14 ve 14 Pro modelleri ne zaman çıkacak?

IMEI veri tabanının ortaya çıkardığı bilgilere göre Xiaomi 14 ve 14 Pro modelleri için Kasım ve Aralık aylarını beklememiz gerekiyor. Ancak serinin en üst modeli Xiaomi 14 Ultra 2024 yılı Mart ayında karşımıza çıkacak.

Xiaomi 14 ve 14 Pro özellikleri neler olacak?

Xiaomi 14 Ultra, Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 işlemciden güç alacak. 4860 mAh‘lik bir bataryadan güç alacak olan cihaz, 90W kablolu, 50W kablosuz şarj desteği sunacak.

Xiaomi 14 Ultra, şirketin en üst düzey akıllı telefonu olacak. Cihaz, güçlü performansı, gelişmiş kamera özellikleri ve uzun pil ömrü ile dikkat çekmesi bekleniyor.

Xiaomi 14 Pro Özellikleri

Ekran Boyutu: 6,7 inç

Ekran Teknolojisi: LTPO AMOLED

Ekran Çözünürlüğü: 1440 x 3200 piksel

Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

Ekran Parlaklığı: maksimum 3000 nit

Ekran Koruma Teknolojisi: Corning Gorilla Glass Victus

İşlemci: Snapdragon 8 Gen 3

RAM: 8 GB / 12 GB

Depolama: 128 GB / 256 GB / 512 GB

Arka Kamera: 200 MP + 50 MP + 50 MP

Ön Kamera: 32 MP

Hücresel: 4G / 5G

Batarya Kapasitesi: 5000 mAh

Kablolu Şarj: 120W

Kablosuz Şarj: 50W

Yazılım: MIUI 15 tabanlı Android 14

Xiaomi 14 Ultra Özellikleri

Ekran Boyutu: 6,73 inç

Ekran Teknolojisi: LTPO AMOLED

Ekran Çözünürlüğü: 1440 x 3200 piksel

Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

Ekran Koruma Teknolojisi: Corning Gorilla Glass Victus

İşlemci: Snapdragon 8 Gen 3

RAM: 12 GB / 16 GB

Depolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB

Arka Kamera: 50 MP + 50 MP + 50 MP + 50 MP

Ön Kamera: 32 MP

Hücresel: 4G / 5G

Batarya Kapasitesi: 5000 mAh

Yazılım: MIUI 15 tabanlı Android 14

Xiaomi 14 Serisi Fiyatı (14, 14 Pro, 14 Ultra)

Xiaomi 14 başlangıç fiyatı: 590 dolar

Xiaomi 14 Pro başlangıç fiyatı: 730 dolar

Xiaomi 14 Ultra başlangıç fiyatı: 880 dolar

Xiaomi 14 serisinin fiyatı ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Bu sebepten ötürü söz konusu telefonlar farklı fiyat etiketleriyle satışa sunulabilir.



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#Xioami 14
#Xioami 14 Ultra
#Xiaomi 14 Pro
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