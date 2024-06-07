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Xiaomi 14 Ultra fiyatı açıklandı: İşte Xiaomi 14 serisinin teknik özellikleri

Tüm Xiaomi takipçileri artık sabırsızlıkla Xiaomi 14 ailesini bekliyor. Xiaomi 14 Ultra için Türkiye fiyatı açıklandı. Model 28 Mart itibarıyla ön sipariş üzerinden satışa sunulmaya başladı. Peki Xiaomi 14 özellikleri neler? Xiaomi 14, 14 Pro ve 14 Ultra fiyatı nedir, ne kadardan satılıyor?

16:53 - 7/06/2024 Cuma
Güncelleme: 17:04 - 7/06/2024 Cuma
Yeni Şafak
Xiaomi 14 Ultra fiyatı ve özellikleri
Xiaomi 14 Ultra fiyatı ve özellikleri
Xiaomi 14 Ultra, Mart ayında piyasaya sürüldü.
14 Ultra’ya bakacak olursak,

en üstte 3.000 nit parlaklığı görebilen 6,73-inç 2K LTPO P3 AMOLED 120 Hz ekran üzerine kuruluyor, gücünü sağlam bir soğutma sistemiyle kontrol altında tutulan Snapdragon 8 Gen 3 işlemciden alıyor Bu sitede ve bağlantılı sayfalarında yer alan içerikler; tamamen veya kısmen LOG’un yazılı izni olmadıkça kaynak gösterilerek veya alıntı yapılarak dahi kullanılamaz, çoğaltılamaz ve değiştirilemez. Peki Xiaomi 14 Ultra özellikleri neler? Xiaomi 14 Ultra'nın fiyatı ne kadar?

Xiaomi 14 ve 14 Pro özellikleri neler olacak?

Xiaomi 14 Ultra, Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 işlemciden güç alacak. 4860 mAh‘lik bir bataryadan güç alacak olan cihaz, 90W kablolu, 50W kablosuz şarj desteği sunacak.

Xiaomi 14 Ultra, şirketin en üst düzey akıllı telefonu olacak. Cihaz, güçlü performansı, gelişmiş kamera özellikleri ve uzun pil ömrü ile dikkat çekmesi bekleniyor.

Xiaomi 14 Pro Özellikleri

Ekran Boyutu: 6,7 inç

Ekran Teknolojisi: LTPO AMOLED

Ekran Çözünürlüğü: 1440 x 3200 piksel

Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

Ekran Parlaklığı: maksimum 3000 nit

Ekran Koruma Teknolojisi: Corning Gorilla Glass Victus

İşlemci: Snapdragon 8 Gen 3

RAM: 8 GB / 12 GB

Depolama: 128 GB / 256 GB / 512 GB

Arka Kamera: 200 MP + 50 MP + 50 MP

Ön Kamera: 32 MP

Hücresel: 4G / 5G

Batarya Kapasitesi: 5000 mAh

Kablolu Şarj: 120W

Kablosuz Şarj: 50W

Yazılım: MIUI 15 tabanlı Android 14

Xiaomi 14 Ultra Özellikleri

Ekran Boyutu: 6,73 inç

Ekran Teknolojisi: LTPO AMOLED

Ekran Çözünürlüğü: 1440 x 3200 piksel

Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

Ekran Koruma Teknolojisi: Corning Gorilla Glass Victus

İşlemci: Snapdragon 8 Gen 3

RAM: 12 GB / 16 GB

Depolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB

Arka Kamera: 50 MP + 50 MP + 50 MP + 50 MP

Ön Kamera: 32 MP

Hücresel: 4G / 5G

Batarya Kapasitesi: 5000 mAh

Yazılım: MIUI 15 tabanlı Android 14

Xiaomi 14 Serisi Fiyatı (14, 14 Pro, 14 Ultra)

Xiaomi 14 Ultra, 16 GB RAM + 512 GB satış fiyatı 75 bin TL

Xiaomi 14 Ultra Photography Kit fiyatı 99.999 TL


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#Xiaomi 14 Pro
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