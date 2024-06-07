en üstte 3.000 nit parlaklığı görebilen 6,73-inç 2K LTPO P3 AMOLED 120 Hz ekran üzerine kuruluyor, gücünü sağlam bir soğutma sistemiyle kontrol altında tutulan Snapdragon 8 Gen 3 işlemciden alıyor Bu sitede ve bağlantılı sayfalarında yer alan içerikler; tamamen veya kısmen LOG’un yazılı izni olmadıkça kaynak gösterilerek veya alıntı yapılarak dahi kullanılamaz, çoğaltılamaz ve değiştirilemez. Peki Xiaomi 14 Ultra özellikleri neler? Xiaomi 14 Ultra'nın fiyatı ne kadar?
Xiaomi 14 ve 14 Pro özellikleri neler olacak?
Xiaomi 14 Ultra, Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 işlemciden güç alacak. 4860 mAh‘lik bir bataryadan güç alacak olan cihaz, 90W kablolu, 50W kablosuz şarj desteği sunacak.
Xiaomi 14 Ultra, şirketin en üst düzey akıllı telefonu olacak. Cihaz, güçlü performansı, gelişmiş kamera özellikleri ve uzun pil ömrü ile dikkat çekmesi bekleniyor.
Xiaomi 14 Pro Özellikleri
Ekran Boyutu: 6,7 inç
Ekran Teknolojisi: LTPO AMOLED
Ekran Çözünürlüğü: 1440 x 3200 piksel
Ekran Yenileme Hızı: 120Hz
Ekran Parlaklığı: maksimum 3000 nit
Ekran Koruma Teknolojisi: Corning Gorilla Glass Victus
İşlemci: Snapdragon 8 Gen 3
RAM: 8 GB / 12 GB
Depolama: 128 GB / 256 GB / 512 GB
Arka Kamera: 200 MP + 50 MP + 50 MP
Ön Kamera: 32 MP
Hücresel: 4G / 5G
Batarya Kapasitesi: 5000 mAh
Kablolu Şarj: 120W
Kablosuz Şarj: 50W
Yazılım: MIUI 15 tabanlı Android 14
Xiaomi 14 Ultra Özellikleri
Ekran Boyutu: 6,73 inç
Ekran Teknolojisi: LTPO AMOLED
Ekran Çözünürlüğü: 1440 x 3200 piksel
Ekran Yenileme Hızı: 120Hz
Ekran Koruma Teknolojisi: Corning Gorilla Glass Victus
İşlemci: Snapdragon 8 Gen 3
RAM: 12 GB / 16 GB
Depolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB
Arka Kamera: 50 MP + 50 MP + 50 MP + 50 MP
Ön Kamera: 32 MP
Hücresel: 4G / 5G
Batarya Kapasitesi: 5000 mAh
Yazılım: MIUI 15 tabanlı Android 14
Xiaomi 14 Serisi Fiyatı (14, 14 Pro, 14 Ultra)
Xiaomi 14 Ultra, 16 GB RAM + 512 GB satış fiyatı 75 bin TL
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