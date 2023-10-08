Redmi K60 özellikleri ve fiyatı
Redmi K60, rekabetçi bir fiyata güçlü ve zengin özelliklere sahip bir akıllı telefon arayan kullanıcılar için mükemmel bir seçimdir. Güçlü işlemcisi, yüksek yenileme hızına sahip ekranı ve büyük pili sayesinde özellikle oyuncular ve uzman kullanıcılar için çok uygundur.
Redmi K60 teknik özellikleri
Xiaomi Redmi K60, 8/12/16GB RAM ve 128/256/512GB ROM'da mevcuttur. Redmi K60, 67W hızlı şarjlı, çıkarılamayan 5500mAh bataryaya sahip. Bu cihaz Android 13 ile çalışıyor ve Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1 (4 nm) yonga seti tarafından destekleniyor.
Xiaomi Redmi K60 telefonun arkasında üçlü kamera kurulumu bulunuyor. Bu formasyon 48 MP+8 MP+2 MP'den oluşmaktadır. Ekranın çentiğinin içinde 20MP selfie kamerası bulunuyor. Video kayıt özelliği 8K@24fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240/960fps, 720p@1920fps, gyro-EIS'tir. 8 GB RAM ve 256 GB ROM'a sahiptir. Öte yandan microSD kartlar için özel bir yuva bulunmuyor. Redmi K60 çift nano SIM kart yuvasına sahiptir. Yani Redmi K60 2G/3G/4G/5G desteğine sahip. Parmak izi sensörü ekranın altında.
Diğer özellikler arasında WLAN, Bluetooth, GPS, Yüz kilidi açma, USB bağlantı noktası ve tarayıcı bulunmaktadır.
Redmi K60 POCO F5 Pro, POCO F4, POCO X5, POCO M5s fiyatı
- POCO F5 Pro Siyah 12 GB + 512 GB 25.999 TL
- POCO F5 Beyaz, 12 GB + 256 GB 18.999 TL
- POCO F4 Gümüş, 6 GB + 128 GB 14.599 TL
- POCO X5 PRO Açık Mavi, 8 GB + 256 GB 15.999 TL
- POCO X5 5G Mavi, 8 GB + 256 GB 12.599 TL
- POCO M5s Gri, 6 GB + 128 GB 8.599 TL