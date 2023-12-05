|
Özgün

Yarınki hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji anlık bilgilerine bakmadan planlarınızı yapmayın: İşte 5 günlük hava durumu tahminleri...

Vatandaşlar “Yarınki hava durumu nasıl olacak" sorusunun cevabını araştırıyor. Meteoroloji anlık hava durumunun yanında saatlik ve 5 günlük hava tahmini yayımlamakta. Peki, yarın hava nasıl olacak? İstanbul, İzmir, Ankara'da hava nasıl? İşte il il bugünkü ve yarınki hava durumu tahminleri.

14:28 - 5/12/2023 Salı
Güncelleme: 14:28 - 5/12/2023 Salı
Yeni Şafak
Yarın hava nasıl olacak? İşte Meteoroloji yarınki hava durumu
Yarın hava nasıl olacak? İşte Meteoroloji yarınki hava durumu
, bir yerdeki atmosferin o andaki durumudur. Sıcaklık, nem, basınç, rüzgar hızı ve yönü, yağış, bulutluluk ve görüş gibi unsurları içerir. Anlık, saatlik, günlük ve haftalık hava durumu tahminleri Meteoroloji tarafından yapılmakta. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan bilgiler doğrultusunda güncel ve son dakika hava durumu tahminlerine her gün buradan ulaşabilirsiniz. Başta
, Ankara, İzmir olmak üzere diğer tüm illerin anlık hava durumu raporlarına ulaşabilirsiniz. Meteoroloji 5 günlük raporunun yanında Meteoroloji 15 günlük hava durumu tahminlerine saniyeler içinde göz atarak günlük planlarınızı Meteoroloji hava durumu son bilgilere göre yapabilirsiniz.

İstanbul Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre
için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için İstanbul hava durumu Bulutlu, sıcaklık 13°. Yarın için İstanbul hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 12°.

Ankara Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre
için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Ankara hava durumu Bulutlu, sıcaklık 14°. Yarın için Ankara hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 13°.

İzmi Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre
için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için İzmir hava durumu Sisli, sıcaklık 18°. Yarın için İzmir hava durumu Kuvvetli Yağmur, sıcaklık 15°.

Antalya Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Antalya için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Antalya hava durumu Bulutlu, sıcaklık 23°. Yarın için Antalya hava durumu Kuvvetli Yağmur, sıcaklık 17°.

Bursa Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Bursa için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Bursa hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 14°. Yarın için Bursa hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 15°.

Adana Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Adana için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Adana hava durumu Hafif Yağmurlu, Aralıklı Güneşli, sıcaklık 24°. Yarın için Adana hava durumu Kuvvetli Yağmur, sıcaklık 19°.

Adıyaman Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Adıyaman için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Adıyaman hava durumu Kuvvetli Yağmur, sıcaklık 18°. Yarın için Adıyaman hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 15°.

Afyonkarahisar Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Afyonkarahisar için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Afyonkarahisar hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 13°. Yarın için Afyonkarahisar hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 13°.

Ağrı Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Ağrı için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Ağrı hava durumu Bulutlu, sıcaklık 7°. Yarın için Ağrı hava durumu Kar Yağışı, sıcaklık 3°.

Aksaray Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Aksaray için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Aksaray hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 13°. Yarın için Aksaray hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 15°.

Amasya Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Amasya için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Amasya hava durumu Bulutlu, sıcaklık 14°. Yarın için Amasya hava durumu Bulutlu, sıcaklık 14°.

Ardahan Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Ardahan için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Ardahan hava durumu Bulutlu, sıcaklık 6°. Yarın için Ardahan hava durumu Kar Yağışı, sıcaklık 0°.

Artvin Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Artvin için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Artvin hava durumu Bulutlu, sıcaklık 14°. Yarın için Artvin hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 11°.

#hava durumu
#Meteoroloji
#İstanbul
#İzmir
#Ankara
24 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Mega Metal’in halka arzı için talep toplama tarihleri belli oldu