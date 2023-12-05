İstanbul Hava Durumu
Ankara Hava Durumu
İzmi Hava Durumu
Antalya Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Antalya için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Antalya hava durumu Bulutlu, sıcaklık 23°. Yarın için Antalya hava durumu Kuvvetli Yağmur, sıcaklık 17°.
Bursa Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Bursa için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Bursa hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 14°. Yarın için Bursa hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 15°.
Adana Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Adana için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Adana hava durumu Hafif Yağmurlu, Aralıklı Güneşli, sıcaklık 24°. Yarın için Adana hava durumu Kuvvetli Yağmur, sıcaklık 19°.
Adıyaman Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Adıyaman için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Adıyaman hava durumu Kuvvetli Yağmur, sıcaklık 18°. Yarın için Adıyaman hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 15°.
Afyonkarahisar Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Afyonkarahisar için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Afyonkarahisar hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 13°. Yarın için Afyonkarahisar hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 13°.
Ağrı Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Ağrı için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Ağrı hava durumu Bulutlu, sıcaklık 7°. Yarın için Ağrı hava durumu Kar Yağışı, sıcaklık 3°.
Aksaray Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Aksaray için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Aksaray hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 13°. Yarın için Aksaray hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 15°.
Amasya Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Amasya için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Amasya hava durumu Bulutlu, sıcaklık 14°. Yarın için Amasya hava durumu Bulutlu, sıcaklık 14°.
Ardahan Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Ardahan için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Ardahan hava durumu Bulutlu, sıcaklık 6°. Yarın için Ardahan hava durumu Kar Yağışı, sıcaklık 0°.
Artvin Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Artvin için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Artvin hava durumu Bulutlu, sıcaklık 14°. Yarın için Artvin hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 11°.