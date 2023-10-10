Yaş, sözlük anlamıyla kişinin doğumundan itibaren geçen ve yıl birimi ile ölçülen zaman manasına gelir. Genellikle yıllar, aylar ve günler cinsinden ifade edilir. Yaş kaç yaşında olduğunuzu bilmek, yaşamınızın birçok alanında önemli bir rol oynar. İsterseniz kendinizin belirlediği bir tarihte kaç yaşında olacağınız veya olduğunuzu hızlı bir şekilde

sını yapabilirsiniz. Peki kaç yaşındayım, doğum günüme ne kadar kaldı? İşte yaş hesaplama aracı.