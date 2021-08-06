Özgün Yeni Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer kimdir? Mahmut Özer kaç yaşında, nereli?
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Yeni Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer kimdir? Mahmut Özer kaç yaşında, nereli?

Mahmut Özer kimdir? sorusu günün en çok merak edilen sorularından biri oldu. Ziya Selçuk'un Milli Eğitim Bakanlığı'ndan istifa etmesinin ardından Resmi Gazetede Yeni Milli Eğitim Bakanı olarak eski Milli Eğitim Bakanı Yardımcısı Mahmut Özer'in atandığı ilan edildi. Peki, Yeni Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer kimdir? Mahmut Özer kaç yaşında, nerelidir?

Haber Merkezi Yeni Şafak
Yeni Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer kimdir? Mahmut Özer kaç yaşında, nereli?
Mahmut Özer

Prof. Dr. Ziya Selçuk Milli Eğitim Bakanlığı'ndan istifa etmesi ile milyonlarca vatandaş Yeni Milli Eğitim Bakanı'nın kim olacağını merak ediyordu. Yeni MEB Bakanı kim oldu? sorusu yanıt buldu. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Atama Kararına göre Prof. Dr. Ziya Selçuk'un yerine Milli Eğitim Bakanlığına Prof. Dr. Mahmut Özer atandı.
Ziya Selçuk'un yerine eski Milli Eğitim Bakan Yardımcısı olan Mahmut Özer getirildi. Yeni Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in hayatına dair ayrıntılar merak ediliyor.

MAHMUT ÖZER KİMDİR?

5 Mayıs 1970 yılında Tokat'ta doğan Mahmut ÖZER, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümünden (1992) mezun olmuştur. 1992-1994 yılları arasında Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü Dalaman Havalimanında Elektronik Mühendisi olarak görev yapmıştır. Yüksek Lisans ve Doktorasını Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ), Fen Bilimleri Enstitüsü Elektrik-Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalında sırasıyla 1996 ve 2001 yıllarında tamamlamıştır. 1994-2002 yılları arasında Gazi Osmanpaşa Üniversitesinde Öğretim Görevlisi, 2002-2010 yıları arasında Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliğinde öğretim üyesi olarak görev yapmıştır.

28 Kasım 2010-4 Ekim 2017 tarihleri arasında Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü olan Özer, 1 Ağustos 2015-1 Ağustos 2016 tarihleri arasında Üniversitelerarası Kurul (ÜAK) Başkanlığı yapmıştır. Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Yönetim Kurulu Üyeliği ve Başkan vekilliği ve Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Genel Kurul Üyeliği görevlerini de yürüten Özer, 4 Ekim 2017 tarihinde Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı görevine atanmıştır. Halen İslam Dünyası Yükseköğretim Kalite Güvence Ajansları Birliği (AQAAIW) Başkanı olan Özer, 8 Ağustos 2018 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı Bakan Yardımcılığına atanmıştır. Mahmut Özer, Fatma Nebahat Özer ile evlidir ve üç çocuk babasıdır.


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