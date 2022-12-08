Yılbaşında kaç gün tatil? 31 Aralık 2022 ve 1 Ocak 2023 resmi tatil mi, yarım gün mü?

Kamu ve özel sektörde çalışanlar 1 Ocak tarihinde resmi tatil olup olmadığını sorguluyor. Geçtiğimiz sene pandemi nedeniyle alınan tedbirlerle geride bırakılan yılbaşı bu yıl tüm coşkusuyla kutlanacak. Mevzuatta yer alan bilgiye göre Ulusal Bayram ve Genel Tatiller kanununda bu konu hakkında bilgilendirme yapıldı.

YILBAŞINDA KAÇ GÜN RESMİ TATİL OLACAK?

31 Aralık 2022 günü bu yıl Cumartesi gününe denk geliyor. Yılın ilk günü ise 1 Ocak 2023 Pazar günü yaşanacak.

1 OCAK RESMİ TATİL Mİ?

1 Ocak 2023 yılında Pazar gününe denk gelmektedir. Yılbaşı tatili öncesindeki 31 Aralık tarihi ise Cumartesi günüdür. Ulusal Bayram ve Genel Tatilleri Kanununda yer alan bilgi dikkate alındığında 1 Ocak günü resmi tatil olarak kabul edilmektedir.

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31 ARALIK TAM GÜN MÜ, YARIM GÜN MÜ?

31 Aralık tarihi ise kanunda yer alan bilgiye göre resmi tatil değildir. Bu sebeple 31 Aralık Cumartesi günü yarım gün olmayacak.

2023 RESMİ TATİLLER TAKVİMİ

1 Ocak - Pazar - Yılbaşı

1 Mayıs - Pazartesi - Emek ve Dayanışma Günü

23 Nisan: Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

19 Mayıs: Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı

15 Temmuz - Cumartesi - Demokrasi Bayramı

30 Ağustos: Zafer Bayramı

2023 DİNİ TATİLLER TAKVİMİ

21 Nisan - 23 Nisan: Ramazan Bayramı

28 Haziran - 1 Temmuz: Kurban Bayramı

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29 Ekim: Cumhuriyet Bayramı