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YKS ek yerleştirme ile kazananlar kayıtlarını ne zaman yapacak?

2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre 2023-2024 öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemleri tamamlandı. ÖSYM YKS ek tercihlerine ilişkin yerleştirme sonuçlarını açıkladı. YKS ek yerleştirme sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 27 Eylül-3 Ekim 2023 tarihleri arasında yapılacak. Peki YKS ek yerleştirme sonucuna göre elektronik kayıtlar ne zaman yapılacak?

11:16 . 25/09/2023 الإثنين
Yeni Şafak
YKS ek tercih üniversite kayıtları ne zaman yapılacak?

YKS ek tercih üniversite kayıtları ne zaman yapılacak?

YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ek yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin internet sitesinden ilan edildi. Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarını TC kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden öğrenebilecek. Yerleştirme sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek.

YKS ek yerleştirme kayıtları ne zaman yapılacak?

YKS ek yerleştirme sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 27 Eylül-3 Ekim 2023 tarihleri arasında yapılacak.

YKS ek yerleştirme sonucuna göre elektronik kayıtlar ne zaman yapılacak?

Elektronik kayıtlar ise 27-29 Eylül 2023 tarihleri arasında yapılabilecektir. Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye süresi içinde başvurmaları gerekmekte.

Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan tarihe ve ilgili belgelere göre işlem yapacak.

Üniversite kayıtları için gerekli belgeler ve istenen evraklar neler?

Üniversite kabul şartları değişse de genel olarak her okulun istediği belli başlı evraklar vardır. Kurum özelindeki evrakların haricinde şu evrakları edinmeniz önemlidir:

  • YKS yerleştirme belgesinin çıktısı
  • Mezun olduğunuz ortaöğretim kurumundan alınan mezuniyete dair resmî belge veya diploma
  • Vesikalık fotoğraf (genellikle 12 adet istenir)
  • Üniversite harcının yattığını gösteren banka dekont veya makbuzu
  • Üniversite tarafından ilan edilen diğer belgelerin aslı veya okul onaylı suretleri
ÖSYM AİS giriş: ÖSYM şifresi nasıl alınır?
ÖSYM AİS giriş: ÖSYM şifresi nasıl alınır?

ÖSYM şifre alma sınav başvurusu, sınav giriş belgesi almak isteyenler tarafından sorgulanıyor. ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS), ÖSYM tarafından adayların sınav başvurularını, sonuçlarını ve diğer işlemlerini gerçekleştirebilecekleri bir sistemdir. Sisteme, ÖSYM'nin web sitesinden veya ÖSYM'nin mobil uygulamasından giriş yapılabilmektedir. ÖSYM sınav tercihleri, sınav giriş belgesi ile sınava ilişkin tüm bilgiler ÖSYM AİS üzerinden yapılmakta. ÖSYM sınavlarına ilk kez katılacak adaylar AİS girişi yapabilmek için ÖSYM AİS giriş şifresi almak gerekiyor. Peki ÖSYM AİS şifresi nasıl alınır ilk şifre nasıl değiştirilir? AİS’e e devlet ile girilir mi? ÖSYM AİS şifresi nasıl değiştirilir? İşte ÖSYM şifre alma ve değiştirme haberinin detayları.


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