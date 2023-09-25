YKS ek tercih üniversite kayıtları ne zaman yapılacak?
YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ek yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin internet sitesinden ilan edildi. Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarını TC kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden öğrenebilecek. Yerleştirme sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek.
YKS ek yerleştirme kayıtları ne zaman yapılacak?
YKS ek yerleştirme sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 27 Eylül-3 Ekim 2023 tarihleri arasında yapılacak.
YKS ek yerleştirme sonucuna göre elektronik kayıtlar ne zaman yapılacak?
Elektronik kayıtlar ise 27-29 Eylül 2023 tarihleri arasında yapılabilecektir. Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye süresi içinde başvurmaları gerekmekte.
Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan tarihe ve ilgili belgelere göre işlem yapacak.
Üniversite kayıtları için gerekli belgeler ve istenen evraklar neler?
Üniversite kabul şartları değişse de genel olarak her okulun istediği belli başlı evraklar vardır. Kurum özelindeki evrakların haricinde şu evrakları edinmeniz önemlidir:
- YKS yerleştirme belgesinin çıktısı
- Mezun olduğunuz ortaöğretim kurumundan alınan mezuniyete dair resmî belge veya diploma
- Vesikalık fotoğraf (genellikle 12 adet istenir)
- Üniversite harcının yattığını gösteren banka dekont veya makbuzu
- Üniversite tarafından ilan edilen diğer belgelerin aslı veya okul onaylı suretleri