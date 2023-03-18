Cumhurbaşkanı ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için gözler 14 Mayıs'a çevrildi. Seçim takvimi resmen işlemeye başlıyor. Partilerin cumhurbaşkanı adaylığı başvuruları için son tarih 23 Mart

cumhurbaşkanlığı adaylığı için başvurular ne zaman başlayacak?

Takvime göre cumhurbaşkanlığı adaylığı için başvurular 19 Mart itibarıyla başlayacak. Seçmenler tarafından aday gösterilecekler için 100 bin imza gerekiyor. O imzalar 22-27 Mart tarihleri arasında ilçe seçim kurullarında toplanacak. Siyasi partilerin cumhurbaşkanı adaylığı başvuruları için son tarih ise 23 Mart.

Seçim 2023

Siyasi partiler ittifak protokolleri ne zaman teslim edilecek?

Siyasi partiler ittifak protokollerini 24 Mart'a kadar teslim edecek 14 Mayıs'ta ittifak yaparak seçime katılacak partiler 24 Mart'a kadar genel başkanların imzalarını taşıyan protokolü Yüksek Seçim Kurulu'na teslim edecek.

Cumhurbaşkanı kesin aday listesi ne zaman Resmi Gazete'de yayınlanacak?

Cumhurbaşkanı kesin aday listesi 31 Mart'ta Resmi Gazete'de yayımlanacak. Böylece cumhurbaşkanı seçimi için propaganda dönemi başlayacak. Cumhurbaşkanı adaylarının birleşik oy pusulalarındaki yerleri 1 Nisan'da, ittifakların ve siyasi partilerin yerleri ise 8 Nisan'da belirlenecek. Bunun için Yüksek Seçim Kurulu'nda kura çekilecek.

Milletvekili aday listeleri ne zaman belli olacak?

Milletvekili aday listeleri en geç 9 Nisan'a kadar teslim edilecek. Siyasi partilerin seçim çevrelerine ait milletvekili aday listelerini teslim etmeleri 9 Nisan'da sona erecek. Milletvekili kesin aday listeleri 19 Nisan'da ilan edilecek.

Yurt dışında ve gümrük kapılarında oylar ne zaman kulanılacak?

Yurt dışında ve gümrük kapılarında oy verme işlemi 27 Nisan-9 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek.

Oy verme işlemleri yurt dışında kaç gün sürmektedir?

Oy verme gün sayısı, Yüksek Seçim Kurulunca ilan edilen sandık kurulacak temsilciliklere göre değişmektedir. Seçim dönemlerinde temsilciliklerdeki oy verme süreleri, Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığının www.ysk.gov.tr adresinde yayınlanmaktadır. Ayrıca, yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenler, https://secmen.ysk.gov.tr adresinde yer alan "Yurt Dışı Seçmen Sorgulama" bölümünden bağlı bulunduğu dış temsilcilikte hangi tarihler arasında ve nerede oy kullanacağını öğrenebilmektedirler.

Seçim sandıkları sadece yurt dışı temsilciliklerinde mi (konsolosluklar) kurulacak

Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerin oy kullanabilmeleri için yurt dışı temsilciliklerde ve gümrük kapılarında sandık kurulmaktadır. Ayrıca temsilciliklerin fiziki imkânlarının yeterli olmaması durumunda kiralanacak yerlerde sandık kurulmaktadır. Sandık kurulan yerlerin bilgilerine www.ysk.gov.tr adresinden ulaşılabilir.

Temsilciliklerde ve gümrük kapılarında kimler, hangi temsilcilikte ve gümrük kapısında oy kullanabilir?

Dış temsilciliklerde; yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenler oy verme günlerinde Yüksek Seçim Kurulunca sandık kurulmasına karar verilen herhangi bir temsilcilikte oy kullanabilirler

Gümrük kapılarında; yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenler oy verme günlerinde Yüksek Seçim Kurulunca ilan edilen herhangi bir gümrük kapısında oy kullanabilirler

Seçmenler; temsilciliklerde sandık kurulacak yerlerin adresleri ve hangi tarih aralıklarında oy kullanacakları bilgisi ile gümrük kapıları bilgisine Yurt Dışı Seçmen Sorgulama adresinden erişebilirler.

Temsilciliklerde ve gümrük kapılarında nasıl oy kullanılır?

Sandık kurulu başkanı tarafından seçmenin, Seçim Bilişim Sistemi (SEÇSİS) üzerinden Yurt Dışı Seçmen Kütüğüne kayıtlı olup olmadığı kontrol edilir, kayıtlı ise oy kullanıp kullanmadığı sorgulanır. Oy kullanmadığı anlaşılan seçmen, sandık kurulu mührüyle mühürlenmiş olan oy pusulası ve oy zarfıyla TERCİH veya EVET yazılı mührü alarak oyunu kullanmak üzere kapalı oy verme yerine girer. Oyunu kullanan seçmene çizelgede isminin bulunduğu yer imzalattırılır, ayrıca SEÇSİS sistemi üzerinden oy kullandı olarak işaretlenir.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım/Çifte vatandaşım. Yurt dışında yaşıyorum, Türkiye'de yapılan genel seçimlerde oy kullanabilir miyim?

Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenler Cumhurbaşkanı seçimi, milletvekili genel seçimi ve halkoylamasında, yurt dışı temsilciliklerde ve gümrük kapılarında kurulacak sandıklarda oy kullanabilirler.

Türkiye’ye girişte gümrükte oy kullanmayı unutan kişi oyunu ne şekilde, nerede kullanabilir?

Yurt dışı seçmen kütüğünde kayıtlı olup, Türkiye’ye girişte gümrükte oy kullanmayı unutan seçmen, Yüksek Seçim Kurulunca belirlenen herhangi bir gümrük kapısında, oy verme tarihleri arasında oyunu kullanabilir.







