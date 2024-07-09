|
Özgün

15 Temmuz’da açık olan yerler

FETÖ silahlı kalkışmasına geçit vermemek için bedenini kurşunlara siper ederek milli iradeye sahip çıkan kahraman Türk milletinin, 15 Temmuz direnişinin üzerinden 8 yıl geçti. Resmi tatil olan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde açık olan yerler merak konusu. Peki 15 Temmuz açık olan yerler neresi? 15 Temmuz’da bankalar, PTT postane, kargolar, devlet daireleri açık mı kapalı mı?

11:21 - 9/07/2024 Salı
Yeni Şafak
15 Temmuz açık olan yerler: 15 Temmuz’da bankalar, PTT, kargolar, devlet daireleri açık mı kapalı mı?
15 Temmuz açık olan yerler: 15 Temmuz’da bankalar, PTT, kargolar, devlet daireleri açık mı kapalı mı?

15 Temmuz FETÖ darbe girişimi üzerinden tam 8 yıl geçti. 15 Temmuz hain darbe kalkışmasında şehit olanlar için her yıl "Demokrasi ve Milli Birlik Günü "nde anılıyor. 15 Temmuz'un resmi tatil olup olmadığına ilişkin araştırmalar yapılıyor. Peki, 15 Temmuz resmi tatil mi? 15 Temmuz açık olan yerler neresi? 15 Temmuz’da bankalar, PTT postane devlet daireleri açık mı kapalı mı?

15 Temmuz resmi tatil mi?

29 Ekim 2016 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan 6752 sayılı yasa ile 15 Temmuz günü "Demokrasi ve Millî Birlik Günü" adı altında resmî tatil olarak ilan edilmişti. Bu karar sonrası 15 Temmuz resmi tatil olmuştu.

15 Temmuz açık olan yerler neresi? 15 Temmuz’da bankalar, PTT, kargolar, devlet daireleri açık mı kapalı mı?

Resmi tatil günlerinde okullar, üniversiteler, eczaneler, bankalar, Borsa İstanbul, dövizciler, kuyumcular, sağlık ocakları, Aile Sağlığı Merkezleri, hastaneler kapalı oluyor. 15 Temmuz'da nöbetçi eczaneler hizmet verecek. Hastanelerin acil servisleri 7-24 açık olduğundan resmi tatillerde kapalı olmayacak.



#15 Temmuz
#15 Temmuz açık olan yerler
#bankalar
#PTT
1 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Torba Yasa son dakika açıklamaları! Yeni rota oluştu: 3600 ek gösterge, Bağkur 7200, taşerona kadro, emekliye ek zam...