15 Temmuz FETÖ darbe girişimi üzerinden tam 8 yıl geçti. 15 Temmuz hain darbe kalkışmasında şehit olanlar için her yıl "Demokrasi ve Milli Birlik Günü "nde anılıyor. 15 Temmuz'un resmi tatil olup olmadığına ilişkin araştırmalar yapılıyor. Peki, 15 Temmuz resmi tatil mi? 15 Temmuz açık olan yerler neresi? 15 Temmuz’da bankalar, PTT postane devlet daireleri açık mı kapalı mı?
15 Temmuz resmi tatil mi?
29 Ekim 2016 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan 6752 sayılı yasa ile 15 Temmuz günü "Demokrasi ve Millî Birlik Günü" adı altında resmî tatil olarak ilan edilmişti. Bu karar sonrası 15 Temmuz resmi tatil olmuştu.
15 Temmuz açık olan yerler neresi? 15 Temmuz’da bankalar, PTT, kargolar, devlet daireleri açık mı kapalı mı?
Resmi tatil günlerinde okullar, üniversiteler, eczaneler, bankalar, Borsa İstanbul, dövizciler, kuyumcular, sağlık ocakları, Aile Sağlığı Merkezleri, hastaneler kapalı oluyor. 15 Temmuz'da nöbetçi eczaneler hizmet verecek. Hastanelerin acil servisleri 7-24 açık olduğundan resmi tatillerde kapalı olmayacak.