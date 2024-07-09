15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, 2016 yılında Türkiye'de gerçekleştirilen darbe girişimine karşı Türk halkının göstermiş olduğu direnişi ve demokrasiye olan bağlılığını anmak için her yıl 15 Temmuz tarihinde kutlanan bir milli bayramdır. Bu anlamlı günde yakınlarına ve dostlarına "15 Temmuz mesajları" göndererek duygu ve düşüncelerini ifade etmek isteyenler yoğun olarak "en güzel, yeni, dualı, kısa-uzun, resimli 15 Temmuz mesajları ve sözleri" şeklindeki araştırmalarına devam ediyor.