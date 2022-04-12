Emeklilere müjdeli haber: Bayram ikramiyesi zammı açıklanıyor

Emekli bayram ikramiyesi için tüm dikkatler Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında emeli ikramiye zamlarının karara bağlanmasında toplanıyor. Kabine toplantısı açıklanması beklenen ikramiyenin tarihleri belli de belli oldu.

2022 RAMAZAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATMASI BEKLENİYOR?

Emekli bayram ikramiyesi yılda iki defa Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı öncesinde ödeniyor. Dolayısıyla 2022 Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi de, 2022 Ramazan Bayramı'nın ilk günü 2 Mayıs olacağı için ödemeler en geç 1 Mayıs'a kadar yapılmış olacak.

İKRAMİYE ŞU AN NE KADAR?

Emekli ikramiyesi geçen yıldan beri bin 100 TL olarak ödeniyor. Dul aylığı alanlara ise 550 lira bayram ikramiyesi ödeniyor. Dul aylığı alan ve aylık ödeme alan çocuğu olamayanlar ise 825 lira bayram ikramiyesi alıyor. Yetim aylığı alan çocuklara ise 275 lira ikramiye ödeniyor.

REKLAM

TÜM DİKKATLER GERÇEKLEŞECEK KABİNE TOPLANTISINDA

Ancak bu yıl yaşanan yüksek enflasyon ve piyasadaki pahalılık nedeniyle emekli ikramiyelerinin 1500 lira ile 1750 liraya yükselmesi bekleniyor. Ancak kesinlikle olası bir zamla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. İkramiyenin zamlanmasıyla ilgili bir açıklama yapıladığında sizlerle paylaşacağız.

Tüm bu ihtimallerleler beraber net rakamların bugün toplanacak veya bir sonraki Kabine Toplantısı'nda belli olacak. Kabine Toplantısı bugün saat 16.00'da başlayacak. Toplantının ardından olası bir zam kararının ise Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanması bekleniyor.

BAĞ-KUR VE SGK EMEKLİLERİNİN BEKLENTİSİ

Memurlar gibi Ocak ayında ek zamdan yararlanmadı. Dolayısıyla memur emeklileri yüzde 30.5 olarak zam alırken SGK ve Bağ-Kur emeklileri 25.47 zam aldılar. Ocak ayında zam farkından yararlanamayan SGK ve Bağ-Kur emeklileri ise bayram ikramiyesinde artış bekliyor. Kulislerde ise ise Bayram ikramiyesine yüzde 30 dolaylarında zam yapılması ve ikramiyenin 1300 - 1400 lira arasında olması bekleniyor.

REKLAM