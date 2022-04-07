Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Özgün Kadir gecesinin anlamı ve önemi
DİNİ BİLGİLER

Kadir gecesinin anlamı ve önemi

Huzurun, rahmetin, muhabbetin ve kardeşliğin olduğu Ramazan ayının gelmesiyle sofralarımız bereketlendi, kalplerimiz neşe doldu. Ramazan ayının içerisinde bulunan Kadir gecesi ile ilgili merak oldukça arttı. Peki, Kadir Gecesi ne zaman, ayın kaçında, hangi gün? Kadir Gecesinin önemi nedir hangi ibadetler yapılmalıdır? İşte haberimizin detayları sizlerle...

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
2022 ​Kadir gecesi ne zaman, ayın kaçında, hangi gün? Kadir gecesinin önemi nedir, hangi ibadetler edilmelidir?
Kadir gecesinin faziletleri.

Huzurun, rahmetin, muhabbetin ve kardeşliğin olduğu Ramazan ayının gelmesiyle sofralarımız bereketlendi, kalplerimiz neşe doldu. Ramazan ayının içerisinde bulunan Kadir gecesi ile ilgili merak oldukça arttı. Peki, Kadir Gecesi ne zaman, ayın kaçında, hangi gün? Kadir Gecesinin önemi nedir hangi ibadetler yapılmalıdır? İşte haberimizin detayları sizlerle...

Kadir gecesinin faziletleri.
Kadir gecesinin faziletleri.

Kadir Gecesinin önemi nedir? O gece ne oldu?

Kadir Gecesi Kur’an’da belirtildiğine göre, içerisinde Kadir Gecesi bulunmayan bin aydan daha hayırlıdır. Kur’an, Ramazan ayında (Bakara, 2/185) ve bu gecede indirilmiştir (Kadr, 97/1). Kadir gecesinin Ramazan ayında olduğu kesindir. Ancak hangi güne tekabül ettiği konusunda farklı rivayetler vardır.

Kadir Gecesi ne zamana tekabul eder?

  • Zirr b. Hubeyş anlatıyor: “Ubey b. Ka’b’a; (r.a.) İbn Mes’ud’un, (r.a.) ‘Senenin bütün gecelerini ihya eden kimse kadir gecesine tesadüf edebilir.’ sözünü hatırlattığımda, bana şu cevabı verdi: ‘Kendisinden başka ilah olmayan Yüce Allah’a yemin olsun ki, kadir gecesi Ramazan ayındadır. Kadir gecesi; Resûlullah’ın (s.a.s.) bize namaz kılmamızı emir buyurduğu gecedir. O da Ramazan’ın 27. gününün gecesidir. O gecenin alameti, o gecenin sabahında güneşin beyaz ve ışınları gözü almayacak şekilde doğmasıdır’” (Müslim, Salâtü’l-Müsâfirîn, 179).
  • Abdullah b. Ömer’den gelen bir rivayette Hz. Peygamber (s.a.s.), “Kadir gecesini aramak isteyen 27. gecede arasın.” (Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, VIII, 426) buyurmuş, böylece 27. geceyi ibadet ve zikirle uyanık olarak geçirmemizi tavsiye etmiştir. Kadir gecesinin Ramazan ayının 27. gecesinde olduğu (Müslim, Salâtü’l-Müsâfirîn, 179-180) genel kabul görmüş olmakla birlikte, Ramazan’ın son on gününün tek gecelerinde (Müslim, Sıyâm, 207) veya son yedi gecesinde aranması ile ilgili farklı rivayetler de vardır (Müslim, Sıyâm, 205-206). Dolayısıyla Ramazan’ın son gecelerini Kadir gecesiymiş gibi değerlendirmek gerekir.

Kadir gecesinin faziletleri.
Kadir gecesinin faziletleri.

2022 Kadir Gecesi ne zaman?

Ramazan ayının 27. gecesi olarak kabul edilen Kadir Gecesi bu yıl 27 Nisan 2022 Çarşamba gününe denk gelmektedir.

2022 Mübarek günler takvimi

  • 2 Şubat ÇARŞAMBA : ÜÇ AYLARIN BAŞLANGICI
  • 3 Şubat PERŞEMBE : REGAİB KANDİLİ
  • 27 Şubat PAZAR: MİRAC KANDİLİ
  • 17 Mart PERŞEMBE: BERAT KANDİLİ
  • 2 Nisan CUMARTESİ: RAMAZAN BAŞLANGICI
  • 27 Nisan ÇARŞAMBA: KADİR GECESİ
  • 1 Mayıs PAZAR: AREFE
  • 2 Mayıs PAZARTESİ: RAMAZAN BAYRAMI (1.Gün)
  • 3 Mayıs SALI: RAMAZAN BAYRAMI (2.Gün)
  • 4 Mayıs ÇARŞAMBA: RAMAZAN BAYRAMI (3.Gün)

Kadir duasının anlamı, Türkçesi ve Arapçası

Kadir duası
Kadir duası

Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla

Biz onu (Kur’an’ı) Kadir gecesinde indirdik.

Kadir gecesinin ne olduğunu sen bilir misin?

Kadir gecesi, bin aydan hayırlıdır.

O gecede, Rablerinin izniyle melekler ve Ruh (Cebrail), her iş için iner dururlar.

O gece, esenlik doludur. Ta fecrin doğuşuna kadar.

Kadir suresi ne zaman inmiştir?

Kadir suresi ya da İnna Enzelna suresi, Mekke döneminde inmiştir.

Mushaftaki sıralamada doksan yedinci, iniş sırasına göre yirmi beşinci sûredir.

Abese sûresinden sonra, Şems sûresinden önce inmiştir.

Kadir nedir, hangi anlama gelir?

Kadir kelimesi, “azamet ve şeref” anlamına gelmektedir.

Kadir suresi Kuran-ı Kerim'in hangi sayfasında bulunur?

Kadir suresi, Kur'an-ı Kerim'in 30. cüzünde bulunuyor. Kadir suresi, 598. sayfada yer almaktadır.

Hatim nedir? Hatim yapmanın faziletleri nelerdir?
ÖZGÜN
Hatim nedir? Hatim yapmanın faziletleri nelerdir?
ÇEDsiz çıktı

ÇED'siz çıktı

Edirne'deki çevre katliamında şok eden gerçek.
Koparmanın cezası 110 bin lira

Koparmanın cezası 110 bin lira

​Dünyada sadece Kayseri'de bulunuyor.
Üniversite öğrencileri İBB önünde zammı protesto etti

Algı operasyonu yapılıyor

Algı operasyonu yapılıyor

​Bakanlıktan çöpe dökülen sebzelere ilişkin açıklama.

​Bir ülke daha ödemelerde para birimini değiştiriyor.

Yeniden gün yüzüne çıkarılıyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.