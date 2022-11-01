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ÖSYM Kaymakamlık sonuçları açıklandı mı?

Kaymakamlık sınavı 16 Ekim 2022 tarihinde yapıldı. Sınavın ardından ÖSYM sınava ilişkin soruları ve cevapları erişime açtı. 2022-İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavına giren adaylar sınav sonuçlarına dair araştırmalarını arttırdı. Kaymakamlık sınavı sonrasında başarılı olan adaylar mülakata davet edilecek. Mülakat tarihleri İçişleri Bakanlığı tarafından sonuçların açıklanmasının ardından duyurulacak. Peki 2022 kaymakamlık sınav sonuçları açıklandı mı, sonuçlar ne zaman açıklanacak?

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Haber Merkezi Yeni Şafak
2022 Kaymakamlık sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Kaymakamlık mülakat tarihleri belli oldu mu?
2022 kaymakamlık giriş sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır?

İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı 16 Ekim 2022 tarihinde Ankara'da yapıldı. Sınav, saat 10.15'te başlaladı ve cevaplama süresi 150 dakika (2,5 saat) olduu. Adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmadı. Sınavın ardından kaymakamlık sınavı soruları ve cevap anahtarı ÖSYM AİS üzerinden kaymakam adaylarının erişimine açıldı. Cevap anahtarının duyurulması ile birlikte gözler Kaymakamlık sınav sonuçları tarihine çevrildi. Sınavlarda başarılı olan adaylar mülakata davet edilecek. Peki 2022 Kaymakamlık sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM'nin duyurduğu o tarih...

2022 Kaymakamlık sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Kaymakamlık sınav sonuçları ÖSYM resmi internet sitesi üzerinden duyurulacak. Adaylara ayrıca sınav sonuçları basılı olarak belge şeklinde gönderilmeyecek. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin sitesinden yayınlanan sonuçlar tebliğ niteliğindedir.

  • 2022 Kaymakamlık sınav sonuçları 10 Kasım’da duyurulacak. Sınav sonuçlarını sorgulamak isteyen adaylar ÖSYM AİS’e T.C. kimlik numarası ve şifresiyle giriş yaparak sonuçlara ulaşabilir. Sonuç ekranında mülakata katılmaya hak kazanan adaylara bilgilendirme yapılacaktır.

Kaymakamlık mülakat tarihleri belli oldu mu, açıklandı mı?

Mülakat tarihleri İçişleri Bakanlığı tarafından sonuçların açıklanmasının ardından duyurulacak.

  • Kaymakamlık sınavı sonrasında başarılı olan adaylar mülakata davet edilecek. İlk 800 aday ve 800. adayla aynı puanı alan diğer adayların sınav sonuç bilgisinde “İçişleri Bakanlığı tarafından yapılacak mülakata katılmaya hak kazandınız. Mülakat tarihleri İçişleri Bakanlığı tarafından bildirilecektir.”

70 ve daha yüksek puan alan ancak kontenjana giremeyen adayların sınav sonuç bilgisinde “Kontenjan nedeniyle mülakata çağrılmadınız.”, 70 puanın altında puan alan adayların sınav sonuç bilgisinde ise “Kazanamadınız.” ibaresi yer alacak.

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