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2023-2024 Ara transfer sezonu: Süper Lig'de kış transfer sezonu için hazırlıklar başladı

Kış transfer sezonu için geri sayım başladı. 2023-2024 kış transfer sezonu Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan takvime göre 11 Ocak’ta başlayacak. Bu kapsamda Beşiktaş, Trabzonspor, Galatasaray, Fenerbahçe ve Süper Lig ekipleri kadrosunu güçlendirmek için çalışmalara başladı. Transfer sezonu öncesi ilk hamleler Trabzonspor ve Beşiktaş’tan geldi. Beşiktaş Bundesliga ekiplerinden Leverkusen forması giyen golcü oyuncu Patrik Schik’i kadrosuna katmak için çalışmalara başladı. Trabzonspor ise Liverpool forması giyen tecrübeli orta saha oyuncusu Thiago’yu kadrosuna katmak istiyor. Peki, transfer sezonu ne zaman bitecek, hangi gün? İşte detaylar.

17:16 - 19/12/2023 Salı
Yeni Şafak
Kış transfer sezonu için geri sayım başladı.
Kış transfer sezonu için geri sayım başladı.
Ara transfer dönemi tarihleri futbolseverler tarafından araştırılıyor. 2023-2024 sezonu kış transfer sezonu 11 Ocak Perşembe günü başlayacak. Bu kapsamda
ekipleri transfer çalışmalarına için çalışmalara başladı. Peki, kış transfer sezonu ne zaman bitecek? İşte sorunun yanıtı.

KIŞ TRANSFER SEZONU NE ZAMAN BAŞLAYACAK VE BİTECEK?

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan takvime göre kış transfer sezonu 2023-2024 döneminde
11 Ocak Perşembe günü
başlayacak ve
9 Şubat Cuma günü
sona erecek.

YAZ TRANSFER SEZONUNDA SÜPER LİG'E KAÇ FUTBOLCU TRANSFER EDİLDİ?

Ligde 26 Haziran'da başlayan ve 82 gün süren 1. transfer ve tescil döneminde 20 kulüp, toplamda 277 futbolcuyla sözleşme imzaladı.

Kulüpler, yurt içinden 85, yurt dışından ise 192 olmak üzere toplamda 277 futbolcuyu kadrolarına kattı.

Süper Lig takımları arasında transfer dönemini en hareketli geçiren Pendikspor oldu.

Ligin yeni temsilcisi Pendikspor da aldığı 21 futbolcuyla kadrosunu sil baştan kurdu. İstanbul temsilcisini 20 transferle Atakaş Hatayspor takip etti.

En az transferi ise 7 oyuncuyla tahtasını son gün açan Mondihome Kayserispor yaptı. Trendyol Süper Lig takımları, yaz transfer döneminde kadrolarına kattığı oyuncularından 185'i yabancı oldu. Ligde mücadele eden 20 takımın, kadrosuna kattığı 277 futbolcunun 92'si yerli, 185'i ise yabancı futbolculardan oluştu.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinden en fazla etkilenen takımlardan olan Hatay temsilcisi ile ligin yeni takımı Çaykur Rizespor, kadrosuna kattığı futbolcuların 13'ünü yabancılardan yana tercih etti. Bu takımları 12 yabancı transferiyle Corendon Alanyaspor izledi.

En az yabancı oyuncu transferini yapan takım ise transfer tahtasını son gün açarak 3 ismi kadroya dahil eden Mondihome Kayserispor oldu.

2023-2024 SEZONU BAŞLANGIÇ VE BİTİŞ TARİHLERİ

Süper Lig’de 11 Ağustos 2023 tarihinde başlayan maçlar
19 Mayıs 2024
tarihinde sona erecek.

TRENDYOL SÜPER LİG GÜNCEL PUAN DURUMU




#kış transfer sezonu
#ara transfer sezonu
#Süper Lig
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