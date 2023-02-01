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Süper Lig transfer dönemi ne zaman bitecek 2023?

Transfer sezonunun bitiş tarihi için artık son günlere girildi. 12 Ocak 2023 tarihinde başlayan Süper Lig ara transfer ve tescil dönemi, şubat ayında sona erecek. Eksik kadrolarını doldurmak için Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Galatasaray gibi büyük takımlar transfer hamleleri yapıyor. Peki, transfer dönemi ne zaman sona erecek?

08:43 . 1/02/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Süper lig ara transfer dönemi

Süper lig ara transfer dönemi

Süper Lig, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2022-2023 sezonu transfer sezonu 12 Ocak günü başlamıştı. Süper Lig ekipleri transfer çalışmalarını sürdürüyor. Peki, transfer dönemi ne zaman bitecek?

ARA TRANSFER SEZONU NE ZAMAN BİTECEK?

12 Ocak 2023 tarihinde başlayan ara transfer ve tescil dönemi Süper Lig'de 8 Şubat 2023 tarihinde sona erecek.

TRANSFER DÖNEMİ AVRUPA'DA NE ZAMAN BİTECEK?

Premier Lig, Bundesliga, Serie A, Ligue 1 ve La Liga'da 2023 kış transfer dönemi 31 Ocak 2023'te sona erecek.

SÜPER LİG HARCAMA LİMİTLERİ BELİRLENDİ

Türkiye Futbol Federasyonu Kulüp Lisans Kurulu, 2022-2023 Sezonu Süper Lig Takım Harcama Limitlerini ikinci Transfer ve tescil dönemi ile ilgili olarak belirledi.

Buna göre en çok harcama limiti olan takım yüzde 40 sapma payıyla birlikte 1 milyar 587 milyon 813 bin 348 TL ile Fenerbahçe oldu. Fenerbahçe'yi 1 milyar 545 milyon 820 bin 482 TL ile Galatasaray takip etti. 3'üncü sırada 1 milyar 042 milyon 337 bin 863 TL ile Trabzonspor yer alırken, Beşiktaş'ın harcama limiti ise 981 milyon 084 bin 511 TL oldu.



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5 dakika önce
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Süper Lig transfer dönemi ne zaman bitecek 2023?
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