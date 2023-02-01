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Süper lig ara transfer dönemi
Süper Lig, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2022-2023 sezonu transfer sezonu 12 Ocak günü başlamıştı. Süper Lig ekipleri transfer çalışmalarını sürdürüyor. Peki, transfer dönemi ne zaman bitecek?
12 Ocak 2023 tarihinde başlayan ara transfer ve tescil dönemi Süper Lig'de 8 Şubat 2023 tarihinde sona erecek.
Premier Lig, Bundesliga, Serie A, Ligue 1 ve La Liga'da 2023 kış transfer dönemi 31 Ocak 2023'te sona erecek.
Türkiye Futbol Federasyonu Kulüp Lisans Kurulu, 2022-2023 Sezonu Süper Lig Takım Harcama Limitlerini ikinci Transfer ve tescil dönemi ile ilgili olarak belirledi.
Buna göre en çok harcama limiti olan takım yüzde 40 sapma payıyla birlikte 1 milyar 587 milyon 813 bin 348 TL ile Fenerbahçe oldu. Fenerbahçe'yi 1 milyar 545 milyon 820 bin 482 TL ile Galatasaray takip etti. 3'üncü sırada 1 milyar 042 milyon 337 bin 863 TL ile Trabzonspor yer alırken, Beşiktaş'ın harcama limiti ise 981 milyon 084 bin 511 TL oldu.