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Ramazan bayramı 2024 ne zaman, Ramazan Bayramı tatili kaç gün?

Ramazan Bayramı tarihleri, Diyanet Dini Günler Takvimine göre netlik kazandı. Bu yıl Nisan ayına denk gelen Ramazan Bayramı tatili ile okullarda ara tatil birleşiyor. Bayram tatilini değerlendirmek isteyenler Ramazan Bayramı tatili tarihlerine çevrildi. İşte, 2024 Ramazan Bayramı tatili tarihleri...

13:49 - 5/03/2024 Salı
Güncelleme: 13:50 - 5/03/2024 Salı
Yeni Şafak
Ramazan bayramı
Ramazan bayramı

2023-2024 eğitim öğretim döneminde ikinci ara tatil de 8 Nisan günü başlıyor olacak. Peki, 2024 Ramazan Bayramı tatili kaç gün sürecek, ara tatil ile bayram tatili birleşti mi?

RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?

Ramazan Bayramı, resmi tatil olduğu için kamu kurumları, bankalar, okullar ve üniversiteler kapalı olacak. Ramazan Bayramı tatili toplamda 3 (üç) gün sürecek.

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN 2024?

Arefe Günü: 9 Nisan 2024 Salı

1. Gün: 10 Nisan 2024 Çarşamba

2. Gün: 11 Nisan 2024 Perşembe

3. Gün: 12 Nisan 2024 Cuma

BAYRAM TATİLİ ÖNCESİNDE OKULLAR TATİL OLACAK

Milli Eğitim Bakanlığı 2023-2024 eğitim öğretim yılı takvimine göre okullarda ikinci dönem ara tatili 8-12 Nisan tarihleri arasında yapılacak. Ramazan Bayramı tatili öncesinde okullar ara tatil nedeniyle kapanacak. Okullarda eğitim öğretim faaliyetleri Ramazan Bayramı sonrasında 15 Nisan Pazartesi günü itibarıyla başlayacak.

RAMAZAN BAYRAMI TATİL GÜNLERİ

Ramazan Bayramı tatili 2024 yılında nisan ara tatil ile birleşiyor. 5 Nisan cuma gününün ardından bir haftalık ara tatil başlıyor ve okullar 15 Nisan Pazartesi günü yeniden başlıyor. Bu durumda öğrenciler ve öğretmenler nisan tatili ile birleşen Ramazan Bayramı tatili'ni 9 gün yapmış olacaklar.


#ramazan
#ramazan bayramı
#ramazan bayramı tatili
12 dakika önce
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Ara tatil ile Ramazan Bayramı tatili birleşiyor! 2024 Ramazan Bayramı tatili kaç gün olacak? 9 gün bayram tatili...