2023-2024 eğitim öğretim döneminde ikinci ara tatil de 8 Nisan günü başlıyor olacak. Peki, 2024 Ramazan Bayramı tatili kaç gün sürecek, ara tatil ile bayram tatili birleşti mi?
RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?
Ramazan Bayramı, resmi tatil olduğu için kamu kurumları, bankalar, okullar ve üniversiteler kapalı olacak. Ramazan Bayramı tatili toplamda 3 (üç) gün sürecek.
RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN 2024?
Arefe Günü: 9 Nisan 2024 Salı
1. Gün: 10 Nisan 2024 Çarşamba
2. Gün: 11 Nisan 2024 Perşembe
3. Gün: 12 Nisan 2024 Cuma
BAYRAM TATİLİ ÖNCESİNDE OKULLAR TATİL OLACAK
Milli Eğitim Bakanlığı 2023-2024 eğitim öğretim yılı takvimine göre okullarda ikinci dönem ara tatili 8-12 Nisan tarihleri arasında yapılacak. Ramazan Bayramı tatili öncesinde okullar ara tatil nedeniyle kapanacak. Okullarda eğitim öğretim faaliyetleri Ramazan Bayramı sonrasında 15 Nisan Pazartesi günü itibarıyla başlayacak.
RAMAZAN BAYRAMI TATİL GÜNLERİ
Ramazan Bayramı tatili 2024 yılında nisan ara tatil ile birleşiyor. 5 Nisan cuma gününün ardından bir haftalık ara tatil başlıyor ve okullar 15 Nisan Pazartesi günü yeniden başlıyor. Bu durumda öğrenciler ve öğretmenler nisan tatili ile birleşen Ramazan Bayramı tatili'ni 9 gün yapmış olacaklar.