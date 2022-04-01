Adana İmsakiye: 2022 Adana İftar Vakti - Adana Sahur Vakti - Kaç Dakika Kaldı?

Ramazan ayı müslümanlar için rahmet ve mağfiret ayıdır. Müminlerin bir ay boyunca farz olan oruç ibadetini yerine getireceği 2022 Ramazan ayı 2 Nisan Cumartesi günü başlayacak. Peki Adana için ilk iftar ve ilk sahur vakti saat kaçta? İşte 2022 Adana imsakiyesi...

2022 ADANA İMSAKİYESİ

Adana iftar vakti kaçta, sahur vakti ne zaman? Adana Ramazan imsakiyesi ve iftar, sahur vakitleri ve detaylarına aşağıdaki linke tıklayarak ulaşabilirsiniz.

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ADANA SAHUR VAKİTLERİ

Adana sahur vakitleri 2022 Ramazan imsakiyesine göre 30 gün boyunca değişmektedir. Adana Sahur vakitlerine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

ADANA SAHUR VAKİTLERİ 2022

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ADANA İFTAR VAKİTLERİ

Adana iftar vakitleri imsakiyede yer alan akşam namazı saatlerindedir. Adana iftar vakitleri için aşağıdaki linke tıklayın.

ADANA İFTAR VAKİTLERİ 2022

ÖZGÜN İftar Saatleri: 2022 il il iftar saatleri

ADANA'DA İFTARA NE KADAR KALDI?

İftara ne kadar kaldı? sorusu oruç tutan kişiler tarafından merak edilmektedir. İl il iftar saatleri değişkenlik gösterdiğinden Adana iftar saatlerine güncel olarak bakabilirsiniz.

RAMAZAN AYI NE ZAMAN 2022?

Ramazan ayı 2 Nisan 2022 Cumartesi günü başlayacak ve 2 Mayıs 2022 Pazartesi günü sona erecek.

RAMAZAN BAYRAMI 2022 NE ZAMAN?

Ramazan Bayramı 1. günü 2 Mayıs Pazartesi,

Ramazan Bayramı 2. günü 3 Mayıs Salı,

Ramazan Bayramı 3. günü 4 Mayıs Çarşamba günü kutlanacak.