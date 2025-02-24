Ramazan ayı müslümanlar için rahmet ve mağfiret ayıdır. Müminlerin bir ay boyunca farz olan oruç ibadetini yerine getireceği 2025 Ramazan ayı 1 Mart Cumartesi günü başlayacak. Peki Adana için ilk iftar ve ilk sahur vakti saat kaçta? İşte 2025 Adana imsakiyesi...

2025 ADANA İMSAKİYESİ

Adana iftar vakti kaçta, sahur vakti ne zaman? Adana Ramazan imsakiyesi ve iftar, sahur vakitleri ve detaylarına aşağıdaki linke tıklayarak ulaşabilirsiniz.

ADANA SAHUR VAKİTLERİ

Adana sahur vakitleri 2025 Ramazan imsakiyesine göre 29 gün boyunca değişmektedir. Adana Sahur vakitlerine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

ADANA İFTAR VAKİTLERİ

Adana iftar vakitleri imsakiyede yer alan akşam namazı saatlerindedir. Adana iftar vakitleri için aşağıdaki linke tıklayın.

ADANA'DA İFTARA NE KADAR KALDI?

İftara ne kadar kaldı? sorusu oruç tutan kişiler tarafından merak edilmektedir. İl il iftar saatleri değişkenlik gösterdiğinden Adana iftar saatlerine güncel olarak bakabilirsiniz.

RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR 2025?

Ramazan ayı 1 Mart 2025 Cumartesi günü başlayacak.

İLK ORUÇ VE SAHUR NE ZAMAN 2025?

Diyanet’in yayınladığı dini günler takvimine göre Ramazan ayının 1. günü, ilk orucun tutulacağı gün 1 Mart Cumartesi olacak. Bu sebeple de ilk sahura 28 Şubat Cuma'yı 1 Mart'a bağlayan gece kalkılacak.

RAMAZAN BAYRAMI 2025 NE ZAMAN?

Ramazan Bayramı 1. Gün | 30 Mart Pazar 2025

Ramazan Bayramı 2. Gün | 31 Mart Pazartesi 2025

Ramazan Bayramı 3. Gün | 1 Nisan Salı 2025







