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Özgün Adıyaman İmsakiye 2022 Adıyaman İftar Vakti - Adıyaman Sahur Vakti - Kaç Dakika Kaldı?
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Adıyaman İmsakiye: 2022 Adıyaman İftar Vakti - Adıyaman Sahur Vakti - Kaç Dakika Kaldı?

Adıyaman sahur ve iftar vakti Ramazan ayının gelmesi ile Adıyaman'da yaşayan müslüman vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Müslümanlar ilk oruç için sahura kalkacaklar. Kardeşlik, dayanışma ve paylaşma ayı olan ramazan boyunca oruç tutulacak, teravih namazı kılınacak. Adıyaman imsakiyesi her yıl olduğu gibi bu yıl da Diyanet'in belirlediği takvime göre düzenlendi. İşte Adıyaman iftar vakti, Adıyaman Sahur vaktini de içeren Adıyaman 2022 imsakiyesi...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Adıyaman İmsakiye: 2022 Adıyaman İftar Vakti - Adıyaman Sahur Vakti - Kaç Dakika Kaldı?
​Adıyaman İmsakiye: 2022 Adıyaman İftar Vakti - Adıyaman Sahur Vakti - Kaç Dakika Kaldı?

Müslümanlar bereket, rahmet ve kardeşliğin ayı olan Ramazan kapımızı çalmak üzere. 2 nisan 2022'de müslüman alemi ilk orucunu tutmuş olacak. Peki, Adıyaman ilk iftar ve sahur vakti ne zaman? İşte haberimizin detayları sizlerle...

2022 Adıyaman İmsakiyesi

2022 Adıyaman İmsakiye
2022 Adıyaman İmsakiye

2022 Adıyaman İmsakiye
2022 Adıyaman İmsakiye

2022 Adıyaman İftar Vakitleri

Adıyaman iftar vakitleri imsakiyede yer alan akşam namazı saatlerindedir. Adıyaman iftar vakitleri için aşağıdaki linke tıklayın.

2022 Adıyaman İftar Vakitleri

2022 Adıyaman Sahur Vakitleri

Adıyaman sahur vakitleri 2022 Ramazan imsakiyesine göre 30 gün boyunca değişmektedir. Adıyaman Sahur vakitlerine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

2022 Adıyaman Sahur Vakitleri

2022 Ramazan Ayı Ne Zaman?

Ramazan ayı 2 Nisan 2022 Cumartesi günü başlayacak ve 2 Mayıs 2022 Pazartesi günü sona erecek.

2022 Ramazan Bayramı Ne Zaman?

Ramazan Bayramı 1. günü 2 Mayıs Pazartesi,

Ramazan Bayramı 2. günü 3 Mayıs Salı,

Ramazan Bayramı 3. günü 4 Mayıs Çarşamba günü kutlanacak.

Adana İmsakiye: 2022 Adana İftar Vakti - Adana Sahur Vakti - Kaç Dakika Kaldı?
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Adana İmsakiye: 2022 Adana İftar Vakti - Adana Sahur Vakti - Kaç Dakika Kaldı?
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