Adıyaman İmsakiye: 2022 Adıyaman İftar Vakti - Adıyaman Sahur Vakti - Kaç Dakika Kaldı? Adıyaman sahur ve iftar vakti Ramazan ayının gelmesi ile Adıyaman'da yaşayan müslüman vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Müslümanlar ilk oruç için sahura kalkacaklar. Kardeşlik, dayanışma ve paylaşma ayı olan ramazan boyunca oruç tutulacak, teravih namazı kılınacak. Adıyaman imsakiyesi her yıl olduğu gibi bu yıl da Diyanet'in belirlediği takvime göre düzenlendi. İşte Adıyaman iftar vakti, Adıyaman Sahur vaktini de içeren Adıyaman 2022 imsakiyesi...

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