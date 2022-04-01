​Adıyaman İmsakiye: 2022 Adıyaman İftar Vakti - Adıyaman Sahur Vakti - Kaç Dakika Kaldı?

Müslümanlar bereket, rahmet ve kardeşliğin ayı olan Ramazan kapımızı çalmak üzere. 2 nisan 2022'de müslüman alemi ilk orucunu tutmuş olacak. Peki, Adıyaman ilk iftar ve sahur vakti ne zaman? İşte haberimizin detayları sizlerle...
2022 Adıyaman İmsakiyesi
2022 Adıyaman İftar Vakitleri
Adıyaman iftar vakitleri imsakiyede yer alan akşam namazı saatlerindedir. Adıyaman iftar vakitleri için aşağıdaki linke tıklayın.
2022 Adıyaman Sahur Vakitleri
Adıyaman sahur vakitleri 2022 Ramazan imsakiyesine göre 30 gün boyunca değişmektedir. Adıyaman Sahur vakitlerine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
2022 Ramazan Ayı Ne Zaman?
Ramazan ayı 2 Nisan 2022 Cumartesi günü başlayacak ve 2 Mayıs 2022 Pazartesi günü sona erecek.
2022 Ramazan Bayramı Ne Zaman?
Ramazan Bayramı 1. günü 2 Mayıs Pazartesi,
Ramazan Bayramı 2. günü 3 Mayıs Salı,
Ramazan Bayramı 3. günü 4 Mayıs Çarşamba günü kutlanacak.