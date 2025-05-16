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AGS başvurularında son gün yaklaşıyor: ÖSYM 2025 Akademi Giriş Sınavı (AGS) ne zaman? İşte sınav takvimi

AGS başvurularında son gün yaklaşıyor: ÖSYM 2025 Akademi Giriş Sınavı (AGS) ne zaman? İşte sınav takvimi

23:5616/05/2025, Cuma
G: 17/05/2025, Cumartesi
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AGS başvurularında son gün yaklaşıyor
AGS başvurularında son gün yaklaşıyor

Akademi Giriş Sınavı (AGS) başvuruları devam ediyor. Sınava katılacak olan adaylar işlemlerini ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden gerçekleştirirken, başvuruların son günü de merak edilmeye başlandı. 13 Temmuz'da uygulanacak sınavın başvuru ve sınav uygulama tarihleri haberimizde.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 13 Temmuz'da iki oturumda uygulanacak olan AGS sınavı için başvuru işlemleri sürüyor. Adaylar başvurularını 20 Mayıs 2025 tarihine kadar ais.osym.gov.tr adresinden tamamlayabilecek.


AGS BAŞVURU TAKVİMİ

BAŞVURU TARİHLERİ : 8-20 Mayıs 2025 (Ücret ödeme için son gün, 21 Mayıs 2025)

SINAV TARİHİ, SAATİ, SINAV SÜRESİ

Akademi Giriş Sınavı (AGS) : 13 Temmuz 2025, Saat: 10.15, 110 dakika

Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) : 13 Temmuz 2025, Saat: 14.45, 90/70 dakika

SINAV ÜCRETİ (Her Bir Oturum İçin) : 570,00 TL

GEÇ BAŞVURU GÜNÜ : 28 Mayıs 2025 (Geç Başvuru Gününde yapılan başvurularda sınav ücreti, %50 artırımlı olarak 28 Mayıs 2025 tarihinde ödenir.)


BAŞVURU KOŞULLARI

Sınava, ilgili mevzuat kapsamında Millî Eğitim Akademisine giriş için 7528 sayılı Öğretmenlik Mesleği Kanunu’nda belirtilen koşullara sahip olan adaylar başvurabilecektir. Koşullardan herhangi birine durumunun uymadığı tespit edilen adaylar, sınava alınmış olsalar bile bu sınav sonucu ile elde ettikleri hiçbir haktan yararlandırılmazlar. Sınava girmek ve geçerli puan almak adaya, Millî Eğitim Akademisine giriş ile ilgili mevzuat hükümlerine uymayan bir hak vermez.


BAŞVURU İŞLEMLERİ

Sınava başvurmak isteyen adaylar, Kılavuz ile Aday Başvuru Formuna, başvuru süresi içinde ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden ulaşabilirler. Kılavuz dağıtımı ve satışı yapılmayacaktır. Başvurular, elektronik ortamda alınacaktır.




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AGS başvurularında son gün yaklaşıyor: ÖSYM 2025 Akademi Giriş Sınavı (AGS) ne zaman? İşte sınav takvimi