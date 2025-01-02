Diyanet namaz vakitleri akşam ezan saati, İstanbul, Ankara, İzmir akşam ezanı kaçta okunacak iftar saati kaç gibi sorular üç ayların başlamasıyla birlikte bugünü oruçlu geçiren vatandaşların cevabını aradığı konular arasında yer almakta. Üç aylar, yani Receb, Şaban ve Ramazan ayları, İslam takviminde büyük bir öneme sahiptir. Peki akşam ezanı saat kaçta? İşte namaz vakitleri, ezan saatleri.

Bu aylar, Allah'ın rahmet ve mağfiretinin bolca yağdığı, ibadetlerin sevaplarının katlandığı mübarek zaman dilimleridir. Bu süreçte tutulan orucun da sevabı oldukça büyüktür. Akşam ezanı, günlük ibadetlerin önemli bir parçası ve birçok kişi "akşam ezanı saat kaçta?" bilgilerin yanıtını merak eder. Akşam namazı saati kaçta? İşte 2 Ocak akşam ezanı vakitleri.

İstanbul akşam ezanı saat kaçta?

İstanbul akşamı namazı vakti: 17:54

Ankara akşam ezanı saat kaçta?

Ankara akşamı namazı vakti: 17:42

İzmir akşam ezanı saat kaçta?

İzmir akşamı namazı vakti: 18:09

Bursa akşam ezan saati kaçta?

Bursa akşamı namazı vakti: 17:56

Antalya akşam ezanı saat kaçta?

Antalya akşamı namazı vakti: 17:59

Konya akşam ezanı saat kaçta?

Konya akşamı namazı vakti: 17:49

Adana akşam ezan saati kaçta?

Adana akşamı namazı vakti: 17:40

Gaziantep akşam ezan saati kaçta?

Gaziantep akşamı namazı vakti: 17:32

Şanlıurfa akşam ezan saati kaçta?

Şanlıurfa akşamı namazı vakti: 17:26

Kocaeli akşam ezan saati kaçta?

Kocaeli akşamı namazı vakti: 17:51

Mersin akşam ezan saati kaçta?

Mersin akşamı namazı vakti: 17:43

Diyarbakır akşam ezan saati kaçta?

Diyarbakır akşamı namazı vakti: 17:18

Kayseri akşam ezan saati kaçta?

Kayseri akşamı namazı vakti: 17:35

Üç ayların önemi nedir?

İslam dünyası için büyük öneme sahip üç aylardan recep ayının ilk perşembe gününü cumaya bağlayan gece idrak edilen Regaip Kandili, "rahmet ve bereket gecesi" olarak kabul ediliyor.

Sözlükte "kendisine rağbet edilen şey, bol ve değerli bağış" anlamına gelen regaip, hadis ve fıkıh literatüründe ise "bol sevap, mükafat, faziletli amel" anlamlarında kullanılıyor. "Bu mübarek gecede mazlumların esaretten kurtulması için dua etmeliyiz"

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı Mehmet Kapukaya, üç ayların başlangıcında idrak edilen Regaip gecesinin Müslümanlara büyük fırsatlar sunduğunu söyledi.

Kapukaya, bu geceyle rağbetin yalnızca Allah'a olması gerektiğini belirterek, bu gecede Müslümanların nefislerinden uzaklaşması gerektiğini ifade etti.

Regaip gecesinden sonraki günde oruç tutmanın faziletli olduğunu belirten Kapukaya, "Bu mübarek gecede Kur'an-ı Kerim okuyup ülkemizin, milletimizin, Müslümanların geleceği, mazlumların esaretten kurtulması için dua etmeliyiz. Mümkünse bu gece sadaka vermeliyiz. Fakirleri, yoksulları, kimsesizleri ziyaret ederek onlarla bu manevi atmosferin içinde bir araya gelmeliyiz." dedi.







