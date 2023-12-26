, Arabistan Pro Lig 18. haftasında deplasmanda Al Ittihad-Jeddah ile karşılaşacak. 28 puanla ligde 6. sırada yer alan ev sahibi Al Ittihad, Al Nassr ile evinde oynadığı son 3 maçı kazandı. Al Nassr ise zirve yarışında kritik haftada puan kaybetmek istemiyor. Peki, Al Ittihad-Jeddah - Al Nassr maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte maç hakkında merak edilen tüm detaylar.