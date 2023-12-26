Suudi Arabistan Pro Lig 18. hafta son maçında Ronaldo’lu Al Nassr deplasmanda Benzema'lı Al Ittihad-Jeddah ile karşılaşacak.
, Arabistan Pro Lig 18. haftasında deplasmanda Al Ittihad-Jeddah ile karşılaşacak. 28 puanla ligde 6. sırada yer alan ev sahibi Al Ittihad, Al Nassr ile evinde oynadığı son 3 maçı kazandı. Al Nassr ise zirve yarışında kritik haftada puan kaybetmek istemiyor. Peki, Al Ittihad-Jeddah - Al Nassr maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte maç hakkında merak edilen tüm detaylar.
AL ITTİHAD-JEDDAH - AL NASSR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
AL ITTİHAD-JEDDAH - AL NASSR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Suudi Arabistan Pro Lig 18. haftası Al Ittihad-Jeddah - Al Nassr maçı
bu akşam saat 21.00
’de başlayacak. Karşılaşma
EXXEN, S SPORT PLUS
ve
TV 8,5
ekranlarından naklen yayınlanacak.
AL ITTİHAD-JEDDAH - AL NASSR CANLI SKOR
AL ITTİHAD-JEDDAH - AL NASSR CANLI SKOR
AL ITTİHAD-JEDDAH - AL NASSR MAÇ KADROSU
AL ITTİHAD-JEDDAH - AL NASSR MAÇ KADROSU
MUHTEMEL 11’LER
MUHTEMEL 11’LER
AL ITTİHAD-JEDDAH
AL ITTİHAD-JEDDAH
1 Abdullah Al-Maiouf
28 Ahmed Bamsaud
6 Sultan Farhan
7 N'Golo Kante
8 Fabinho
17 Marwan Al Sahafi
9 Karim Benzema
10 Igor Coronado
70 Haroune Camara
90 Romarinho
16 Faisal Al-Ghamdi
AL NASSR
AL NASSR
44 Nawaf Alaqidi
15 Alex Telles
27 Aymeric Laporte
78 Ali Alawjami
2 Sultan Al-Ghanam
6 Seko Fofana
25 Otavio
77 Marcelo Brozovic
94 Anderson Talisca
7 Cristiano Ronaldo
10 Sadio Mane
SUUDİ ARABİSTAN PRO LİG PUAN DURUMU
SUUDİ ARABİSTAN PRO LİG PUAN DURUMU
SUUDİ ARABİSTAN PRO LİG 18. HAFTA MAÇ SONUÇLARI
SUUDİ ARABİSTAN PRO LİG 18. HAFTA MAÇ SONUÇLARI
SUUDİ ARABİSTAN PRO LİG GOL KRALLIĞI
SUUDİ ARABİSTAN PRO LİG GOL KRALLIĞI
#Al Ittihad-Jeddah
#Al Nassr
#Suudi Arabistan Pro Ligi
19 dakika önce