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Ronaldo'lu Al Nassr, Benzema'lı Al Ittihad'a karşı: Suudi Arabistan Pro Lig 18. haftasında kritik maç

Suudi Arabistan Pro Lig 18. hafta son maçında Cristiano Ronaldo’lu Al Nassr deplasmanda Karim Benzema'lı Al Ittihad-Jeddah ile karşılaşacak. Ligde 40 puanla 2. sırada yer alan Al Nassr yenilgisini Al Hilal’in 1 maç eksiği ile 10 puan gerisinde. Zorlu deplasmanda en son galibiyeti 2018’de alan al Nassr, rakibiyle oynadığı son 10 maçta 6 mağlubiyet 4 beraberlik elde etti. Peki, Al Ittihad-Jeddah - Al Nassr maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte maç yayın bilgisi, kadrosu ve muhtemel 11’ler.

09:49 - 26/12/2023 Salı
Güncelleme: 09:49 - 26/12/2023 Salı
Yeni Şafak
Suudi Arabistan Pro Lig 18. hafta son maçında Ronaldo’lu Al Nassr deplasmanda Benzema'lı Al Ittihad-Jeddah ile karşılaşacak.
Suudi Arabistan Pro Lig 18. hafta son maçında Ronaldo’lu Al Nassr deplasmanda Benzema'lı Al Ittihad-Jeddah ile karşılaşacak.
, Arabistan Pro Lig 18. haftasında deplasmanda Al Ittihad-Jeddah ile karşılaşacak. 28 puanla ligde 6. sırada yer alan ev sahibi Al Ittihad, Al Nassr ile evinde oynadığı son 3 maçı kazandı. Al Nassr ise zirve yarışında kritik haftada puan kaybetmek istemiyor. Peki, Al Ittihad-Jeddah - Al Nassr maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte maç hakkında merak edilen tüm detaylar.

AL ITTİHAD-JEDDAH - AL NASSR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Suudi Arabistan Pro Lig 18. haftası Al Ittihad-Jeddah - Al Nassr maçı
bu akşam saat 21.00
’de başlayacak. Karşılaşma
EXXEN, S SPORT PLUS
ve
TV 8,5
ekranlarından naklen yayınlanacak.

AL ITTİHAD-JEDDAH - AL NASSR CANLI SKOR

AL ITTİHAD-JEDDAH - AL NASSR MAÇ KADROSU

MUHTEMEL 11’LER

AL ITTİHAD-JEDDAH

1 Abdullah Al-Maiouf

28 Ahmed Bamsaud

6 Sultan Farhan

7 N'Golo Kante

8 Fabinho

17 Marwan Al Sahafi

9 Karim Benzema

10 Igor Coronado

70 Haroune Camara

90 Romarinho

16 Faisal Al-Ghamdi

AL NASSR

44 Nawaf Alaqidi

15 Alex Telles

27 Aymeric Laporte

78 Ali Alawjami

2 Sultan Al-Ghanam

6 Seko Fofana

25 Otavio

77 Marcelo Brozovic

94 Anderson Talisca

7 Cristiano Ronaldo

10 Sadio Mane

SUUDİ ARABİSTAN PRO LİG PUAN DURUMU

SUUDİ ARABİSTAN PRO LİG 18. HAFTA MAÇ SONUÇLARI

SUUDİ ARABİSTAN PRO LİG GOL KRALLIĞI






#Al Ittihad-Jeddah
#Al Nassr
#Suudi Arabistan Pro Ligi
19 dakika önce
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