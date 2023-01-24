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Alparslan: Büyük Selçuklu 44. Bölüm Fragmanı

TRT 1'in sevilen dizilerinden Alparslan: Büyük Selçuklu’nun 43. bölümü dün akşam izleyicilerle buluştu. Her hafta pazartesi akşamı saat 20:00’de yayınlanan dizinin bu haftaki bölümünde Sultan Tuğrul, Alparslan ve Kutalmış’ın çekişmesine daha fazla müsaade etmemiş, kendisinden sonra tahta çıkacak ismin Süleyman olacağını ilan etmişti. Kutalmış, Tuğrul tahtta olduğu sürece boyun eğeceğini ama öldükten sonra kimseyi tanımayacağını söyler. Kutalmış’ın tavrı böyleyken Alparslan ne yapacak? Alparslan: Büyük Selçuklu 43. bölümü tek parça full izlemek ve 44. bölüm fragmanına bakmak için haberimize göz atabilirsiniz.

09:14 . 24/01/2023 Salı
Yeni Şafak
Alparslan: Büyük Selçuklu 44. Bölüm

Alparslan: Büyük Selçuklu 44. Bölüm

TRT 1 ekranlarının sevilen dizilerinden Alparslan: Büyük Selçuklu’nun 43. bölümü dün akşam yayınlandı. Dizinin son bölümüne ve fragmanına haberimizden ulaşabilirsiniz.

ALPARSLAN: BÜYÜK SELÇUKLU 43. BÖLÜM TEK PARÇA FULL

Alparslan: Büyük Selçuklu 43. bölümü tek parça full izlemek için

ALPARSLAN: BÜYÜK SELÇUKLU 44. BÖLÜM FRAGMANI



ALPARSLAN: BÜYÜK SELÇUKLU 43. BÖLÜM ÖZETİ

Sultan Tuğrul, Alparslan ve Kutalmış’ın çekişmesine daha fazla müsaade etmemiş, kendisinden sonra tahta çıkacak ismin Süleyman olacağını ilan etmişti. Bunu duyan Kutalmış ve Alparslan şok olmuşlardı. Kutalmış, Tuğrul tahtta olduğu sürece boyun eğeceğini ama öldükten sonra kimseyi tanımayacağını söyler. Kutalmış’ın tavrı böyleyken Alparslan ne yapacak? O da mı başkaldıracak, yoksa Tuğrul’a ve devlete itaatine devam mı edecek? Kutalmış ile karşı karşıya gelmeleri artık kaçınılmazdır.

Seferiye, Akınay ve Melikşah; Gülce ile Serdar’ı kaçıran Burkay’ın peşinden giderken kaza geçirmiş ve bir uçurumun kıyısında ölüm ile baş başa kalmıştı. Seferiyeler bu durumdan nasıl kurtulacak, kendi başlarına mı halledecekler, yoksa yardıma gelen olacak mı? Alparslan, Seferiye’nin düştüğü bu zor durumdan haberdar olabilecek mi? Hem Seferiye’yi ölüm tehlikesinden hem de Gülce’yi Burkay’ın elinden kurtarabilecek mi?

Süleyman ile Flora’yı baş başa yakalayan Grigor, onlara ne yapacak? Alexander fevri bir hareketle Süleyman’ı kılıçla yaralar, Süleyman hayatta kalabilecek mi? Grigor, Süleyman’ın veliaht olduğunu öğrendiğinde bunu kendisi için bir koz olarak kullanacak mı? Öke’yi de yanında tutan Grigor’un, Selçuklu’ya karşı eli güçlenmişti. Grigor’un siyaseti için böyle olumlu şeyler yaşanırken Ani’ye gelen misafir, onun tadını kaçıracak. Grigor bu ziyaretten hiç memnun kalmayacaktır.



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#Sultan Tuğrul
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#43. bölüm
#Melikşah
1 saat önce
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Alparslan: Büyük Selçuklu 44. Bölüm Fragmanı
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