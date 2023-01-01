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Alparslan: Büyük Selçuklu 43. Bölüm Fragmanı
TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Alparslan: Büyük Selçuklu’nun 42. bölümü dün akşam izleyicilerle buluştu. Her pazartesi akşamı saat 20:00’de yayınlanan dizinin bu bölümünde Yınal, Sultan Tuğrul tarafından boğularak öldürüldü ve Selçuklu mülkünde bir hikaye sona erdi. Alparslan asi melikin isyanını bastırarak vazifesinde muvaffak oldu ve Selçuklu’yu büyük bir iç kavgadan kurtardı. Alparslan: Büyük Selçuklu 42. bölümü tek parça full izlemek ve 43. bölüm fragmanına haberimizden ulaşabilirsiniz.
9:29 . 17/01/2023 Salı
Yeni Şafak
Alparslan Büyük Selçuklu 42. Bölüm

Alparslan Büyük Selçuklu 42. Bölüm

TRT 1’in sevilen dizisi Alparslan: Büyük Selçuklu’nun 42. bölümü dün akşam sevenleriyle buluştu. Dizinin son bölümüne ve fragmanına haberimizden ulaşabilirsiniz.


ALPARSLAN: BÜYÜK SELÇUKLU 42. BÖLÜM TEK PARÇA FULL


  • Alparslan: Büyük Selçuklu 42. bölümü tek parça full izlemek için

ALPARSLAN: BÜYÜK SELÇUKLU 43. BÖLÜM FRAGMANI



ALPARSLAN: BÜYÜK SELÇUKLU 42. BÖLÜM ÖZET


Yınal, Sultan Tuğrul tarafından boğularak öldürüldü ve Selçuklu mülkünde bir hikaye sona erdi. Alparslan asi melikin isyanını bastırarak vazifesinde muvaffak oldu ve Selçuklu’yu büyük bir iç kavgadan kurtardı. Sultan Tuğrul yeni hedefi gösterdi: Ani! Alparslan Ani’ye yapacağı seferlerde neleri planlayacak? Ani’nin fethinde hem dış hem iç mücadelelerde önüne çıkacak olanları bertaraf edebilecek mi? Çağrı‘nın vefatından sonra Tuğrul ona kol kanat gerecek mi? Besasiri savaş meydanından kaçmış, Alpagutlar peşine düşmüştü. Alparslan, Besasiri’nin canını alabilecek mi, yoksa Besasiri’nin yeni tertipleriyle mi uğraşacak? Seferiye, Melikşah’ı dünyaya getirmiş ve Alparslan’a bir oğul vermişti. Zeren’in kötü emellerinde ileri gidip Melikşah’ı da hedef tahtasına koyacak mı? Seferiye, farkında olmadığı yanı başındaki tehlikeye karşı Melikşah’ı koruyabilecek mi? Yınal’ın isyanına katılmayan Kutalmış‘ın hedefinde yalnızca taht var. Yınal’a tahtın yolunu açmamasının sebebi de tahtın bir gün kendisine kalacağına inanması oldu. Kutalmış ne yapacak? Tuğrul’a isyan mı edecek, yoksa ona ölümüne kadar biat mı edecek. Yınal’ın öldürülmesi Grigor’un Selçuklu iç mücadelesinde oluşturmaya çalıştığı kaos sona ermiş, Grigor atıl durumda kalmıştı. Grigor, Selçuklu’ya karşı yeni bir plan yapacak mı, yoksa içeride yaşanabilecek kavgayı harlamayı mı yeğleyecek?




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2 saat önce
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Alparslan: Büyük Selçuklu 43. Bölüm Fragmanı
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