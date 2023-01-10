Özgün Alparslan Büyük Selçuklu 42 Bölüm Fragmanı
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Alparslan Büyük Selçuklu 42. Bölüm Fragmanı

TRT 1 ekranlarının reyting rekorları kıran dizisi Alparslan: Büyük Selçuklu’nun 41. bölümü dün akşam dizi severlerle buluştu. Her pazartesi akşamı saat 20:00’de yayınlanan dizinin bu bölümünde Yınal, Rey önlerine gelmiş ve Alparslan’la karşı karşıya kalmıştı. Tahtı almasına artık tek bir adım kalan Yınal, Alparslan’ı mübarezede yenebilecek mi, Alparslan Yınal’a karşı koyabilecek mi? Yınal başına tacı mı geçirecek, yoksa boynuna kiriş mi dolanacak? Alparslan Büyük Selçuklu’nun 41. bölümünü tek parça full hd izlemek ve 42. bölüm fragmanına haberimizden ulaşabilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Alparslan Büyük Selçuklu 41. Bölüm Full HD (TRT İZLE)
Alparslan Büyük Selçuklu 41. Bölüm

TRT 1’in sevilen dizisi Alparslan Büyük Selçuklu’nun 41. bölüm dün akşam izleyicilerle buluştu. Büyük heyecanın yaşandığı bölümde nefesler tutuldu. Alparslan Büyük Selçuklu’nun son bölümüne haberimizden ulaşabilirsiniz.

ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU 41. BÖLÜM FULL

  • Alparslan Büyük Selçuklu 41. bölümü tek parça full izlemek için TIKLAYIN.

ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU 42. BÖLÜM FRAGMANI

ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU 41. BÖLÜM ÖZET

Yınal, Rey önlerine gelmiş ve Alparslan’la karşı karşıya kalmıştı. Tahtı almasına artık tek bir adım kalan Yınal, Alparslan’ı mübarezede yenebilecek mi, Alparslan Yınal’a karşı koyabilecek mi? Yınal başına tacı mı geçirecek, yoksa boynuna kiriş mi dolanacak? Zeren’in zehirlediği Seferiye yere düşmüş, büyük bir acıyla kıvranmaktaydı.

Seferiye bu durumdan nasıl kurtulacak, diğerleri Seferiye’nin olmadığını fark edip odaya gelecek mi, yoksa Seferiye bebeğini kaybedecek mi? Zeren, Arslan Yusuf’un öcünü alabilecek mi? Grigor, Yınal’ın desteğini reddedeceğini bildiğinden Besasiri ile gizli bir şekilde Yınal’ın ordusuna kendi askerlerini katmış ve Yınal’ın bu savaştan zaferle ayrılmasını istemişti. Grigor yaptığı hesaplardan netice alacak mı, yoksa bu desteği kendisine Alparslan’ın gazabı olarak mı dönecek? Besasiri bu cenkte nasıl bir rol alacak?

Alparslan: Büyük Selçuklu 41. Bölüm Fragman (TRT)
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Alparslan: Büyük Selçuklu 41. Bölüm Fragman (TRT)
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