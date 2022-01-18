Ankara'da okullar tatil mi? 19 Ocak Ankara kar tatili açıklaması

Ankara kar tatili geldi mi? Ankara yarın 19 Ocak okullar tatil mi? Ankara’da yaşayan öğrenciler ve veliler kar tatili olup olmadığını merak ediyor. Başkentte başlayan kar yağışı nedeniyle sosyal hayat olumsuz etkilendiği gibi okullarda da eğitim öğretim aksayabiliyor. Öğrenciler Ankara Valiliği tatil açıklamasını beklemeye başladı.

ANKARA'DA YARIN 19 OCAK TATİL OLACAK MI?

Ankara Valiliği, yarın için il genelinde okulların tatil edildiğine dair bir açıklama yapmadı. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri bugün okullarına giderek yüz yüze eğitime devam etti. Ancak Ankara'da 19 Ocak Çarşamba günü okulların tatil olduğu bilgisi geldiğinde açıklamayı haberimizden bulabilirsiniz.