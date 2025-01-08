Açıköğretim Fakültesi'nin 2024-2025 Güz dönemi dönem sonu sınavları için geri sayım başladı. 18-19 Ocak tarihlerinde düzenlenecek sınavlar öncesi, sınav giriş belgeleri de araştırılmaya başlandı. AÖF güz dönemi sınav giriş belgelerine dair henüz resmi bir açıklama yer almıyor. Ancak AÖF sınav belgelerinin sınav tarihinden yaklaşık bir hafta önce erişime açılması bekleniyor. İşte 2025 AÖF sınav giriş belgesi sorgulama ekranı ve sınav takvimi...





AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYINLANDI MI?





AÖF güz dönemi dönem sonu sınav giriş belgeleri ile ilgili resmi bir açıklama henüz yapılmadı. Öğrenciler, sınav öncesinde giris.anadolu.edu.tr adresinden belgelerini sorgulamaya başladı.









AÖF SINAV TAKVİMİ





AÇIKÖĞRETİM SINAVINA GİRİŞ İÇİN GEREKLİ BELGELER NELER?





1- Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi

2- Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik Belgesi





a- Fotoğraflı, soğuk damgalı ve T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı,

b- Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı,

c- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kimlik kartı,

d- T.C. kimlik numaralı sürücü belgesi,

e- Süresi geçerli pasaport,

f- Türk vatandaşlığından izinle ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait Mavi Kart,

g- Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen fotoğraflı, imzalı, mühürlü ve süresi geçerli Geçici Kimlik Belgesi,

h- Yurt dışında yapılan sınavlarda T.C. vatandaşları hariç başka bir ülkenin vatandaşları için o ülkeye ait nüfus cüzdanı niteliğindeki resmî belge, bu amaçla kullanılabilir.





Bunların dışındaki belgeler (mesleki kimlik kartları vb.) sınava giriş için geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilmez. Sınava giriş için gerekli bu iki belgeden biri bile eksik olsa öğrenci sınava alınmaz. Öğrenciler, Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesini https://aosogrenci.anadolu.edu.tr​ adresine giriş yaparak veya AÖF Bürolarından alabilirler.





SINAVLAR NASIL DÜZENLENMEKTEDİR?





Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinde güz ve bahar dönemlerinde ara ve dönem sonu sınavları; yaz okulu tek sınav olmak üzere ilgili öğretim dönemlerinde yeni kayıt yaptıran ve kaydını yenileten öğrencilere Cumartesi ve/veya Pazar günleri sabah ve/veya öğleden sonra olmak üzere sınavlar yapılmaktadır.





Sınavlar Türkiye'de ve K.K.T.C. Lefkoşa’da sabah saat 09.30'da, öğlenden sonra ise saat 14.00' te yapılmaktadır.





Sınavlarda soru kitapçığı ve cevap kağıdı olarak iki tür belge kullanılmakta olup, dersin özelliğine göre çoktan seçmeli, açık uçlu, kısa cevaplı, doğru-yanlış ve eşleştirme gibi farklı tip sorular içerebilir. Detaylı bilgi için Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğini inceleyebilirsiniz.





Sınavın yapıldığı Cumartesi ve Pazar günlerinde AÖF büroları 08.00 – 16.30 saatleri arasında hizmet vermektedir.





Öğrenciler seçmiş oldukları sınav merkezlerinde sınava katılırlar. Öğrencilerin; ara sınav ve dönem sonu sınavlarına hangi il, ilçe, bina, salon, sıra, tarihte ve saatte sınava gireceği “Fotoğraflı Sınava Giriş Belgesi”nde belirtilmektedir.





Öğrenciler, Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesini sınav tarihinden bir hafta öncesinde https://aosogrenci.anadolu.edu.tr​ adresine giriş yaparak veya AÖF Bürolarından alabilirler.





Fotoğraflı Sınav Giriş Belgeleri öğrencilerin adreslerine posta ile gönderilmemektedir.





Öğrenciler Sınav Giriş Belgesinde yazılı olan sınav il, ilçe, bina, salon, sıra, tarih ve saatte sınava girmek zorundadırlar.





Öğrenciler sınava girecekleri binayı sınavdan en az bir gün önce mutlaka görmeli ve sınav saatinden bir saat önce sınava gireceği binada hazır bulunmalıdırlar.





Sınavların organizasyonu, uygulama ve değerlendirilmesi Anadolu Üniversitesince yürütülmektedir.





Sınav Süresi ve Sınav Oturumları

Öğrencilere, sınava gireceği her ders için 20 soru sorulacak, 30'ar dakika sınav süresi verilecektir.



