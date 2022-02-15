Arif Şentürk'ün ölüm nedeni nedir? Arif Şentürk kaç yaşındaydı?

Arif Şentürk, yoğun bakıma kaldırılmış ve tedavisi hastanede devam ediyordu. Sanatçı, Rumeli Türkü yorumlamaları ile adından söz ettiriyordu. Rumeli Türküleriyle tanınan ve sanat hayatı boyunca 12 albümle sevenlerine ulaşan 81 yaşındaki Arif Şentürk hayatını kaybetti.

ARİF ŞENTÜRK KİMDİR?

Şentürk, 1941 yılında Makedonya'nın Kumanova kasabasında dünyaya geldi. İlk ve ortaöğretimini buradaki bir Türk okulunda tamamladıktan sonra 1956 yılında ailesiyle birlikte Türkiye'ye yerleşti. Aile önce Kırklareli'ye sonrasında da İstanbul'un Zeytinburnu semtine taşındı. Bakırköy ve Yeşilköy Halkevi Müzik Okulu'nda müzik eğitimi alan Şentürk 1975 yılında TRT Amatör Sesler Sınavı'nda başarılı oldu ve Nida Tüfekçi tarafından destek gördü. Toplam 12 albüm dolduran Şentürk Makedonya, Kosova, Bulgaristan, Bosna Hersek, Yunanistan gibi bölgelerden derlediği özellikle Deryalar, Ramize, Safiye gibi Rumeli türküleriyle beğeni kazandı.