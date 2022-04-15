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ATA AÖF 2022 sınav sonuçları: ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Son zamanlarda en çok merak edilen ve araştırılan konulardan bir tanesi ATA AÖF sınav sonuçlarının açıklanma tarihi. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bahar dönemi vize sınavları 09-10 nisan 2022 tarihinde oldu. ATA AÖF sınav sonrası soru ve cevapları açıkladı. Öğrenciler LMS üzerinden sınav sorularına ve cevap anahtarına ulaşabiliyorlar. Peki, ATA AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte haberimizin detayları sizlerle...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​ATA AÖF 2022 sınav sonuçları: ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Son zamanlarda en çok merak edilen ve araştırılan konulardan bir tanesi ATA AÖF sınav sonuçlarının açıklanma tarihi. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bahar dönemi vize sınavları 09-10 nisan 2022 tarihinde oldu. ATA AÖF sınav sonrası soru ve cevapları açıkladı. Öğrenciler LMS üzerinden sınav sorularına ve cevap anahtarına ulaşabiliyorlar. Peki, ATA AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte haberimizin detayları sizlerle...

ATA AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

  • ATA AÖF sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belli olmadı. ATA AÖF güz yarıyılı vize sınavları 20-21 Kasım tarihlerinde yapıldı. Sonuçlar ise 1 Aralık tarihinde açıklandı. Güz yarıyılı ara sınavı sonuçları obs.atauni.edu.tr adresinden sorgulandı.

ATA AÖF sınav soruları ve cevapları

ATA AÖF sınav soruları ve cevapları yayımlandı. Kurum tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

ATA AÖF SINAV SORULARI VE CEVAPLARI

Değerli öğrencimiz, sınav soruları ve cevapları LMS'ye yüklenmiştir. lms3.ataaof.edu.tr adresinde sol menüde yer alan soru itiraz sayfasından sınav sorularını görebilir ve yine bu sayfadan Çarşamba günü (13 Nisan 2022) saat 18:00'a kadar soru itirazında bulunabilirsiniz. Aynı zamanda AtaMeta uygulamamızın “Sınav İşlemleri” katından da sınav sorularına itiraz edebilirsiniz. Sınav Sorularına İtiraz İşlem Kılavuzuna ulaşmak için http://www.ataaof.edu.tr/dosya... adresini tıklayınız.

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