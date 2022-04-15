MSÜ 2022 tercihleri: MSÜ tercihleri başladı mı, ne zaman başlayacak?

Son zamanlarda en çok merak edilen ve araştırılan konulardan bir tanesi MSÜ tercihleri. Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar MSÜ tercih tarihlerini oldukça merak etmeye başladı. 14 nisan 2022 tarihinde MSÜ sınav sonuçları ÖSYM tarafından erişime açılmıştı. Askeri üniversiteye girmek isteyen ve araştıran adayların MSÜ tercihleri ne zaman başlayacak? MSÜ tercihler başladı mı, ne zaman başlayacak? İşte haberimizin detayları..
TERCİH LİSTESİ BU LİNKTEN DUYURULACAK
MSÜ tercihleri başladı mı, ne zaman başlayacak?
Tercih tarihleri https://www.personeltemin.msb.... genel ağ adresinden duyurulacaktır. Duyurulan tarihler arasında tercihlerini yapmayan adaylar 2’nci seçim aşamalarına çağırılmayacaktır.
Başvuruların değerlendirilmesi ve başvurusu kabul edilen adayların ilanı 17 Haziran tarihinde gerçekleştirilecek.