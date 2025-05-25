Bayram öncesi Ziraat Bankası'ndan HGS adımı: Ücretsiz olacak
Kurban Bayramı öncesinde emeklilere yönelik sevindirici bir kampanya duyuruldu. Ziraat Bankası, emekli maaşını bankaya taşıyan vatandaşlara ücretsiz Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) etiketi vereceğini açıkladı.
SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamındaki emeklileri kapsayan kampanya sayesinde, maaşlarını Ziraat Bankası’na aktaran ve araç sahibi olan emekliler, HGS etiketi için herhangi bir ücret ödemeyecek.
EMEKLİLERE BAYDAMDA HGS ÜCRETSİZ
EMEKLİLERE BAYDAMDA HGS ÜCRETSİZ
Ziraat Bankası'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Emekli müşterilerimizin hayatını kolaylaştırmaya devam ediyoruz. Emekli maaşını Ziraat Bankası’na taşıyan tüm emeklilerimize ücretsiz HGS etiketi sağlıyoruz.”
Başvuru Şartları ve Detaylar
Başvuru Şartları ve Detaylar
Kampanyadan yararlanmak isteyen emeklilerin, nüfus cüzdanlarıyla birlikte
en yakın Ziraat Bankası şubesine başvurmaları yeterli olacak
. HGS etiketi başvuru süreci şubeler aracılığıyla yürütülecek.
Bu kampanya, hem ulaşım maliyetlerini azaltmak hem de emeklilere kolaylık sağlamak amacıyla hayata geçirildi.
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