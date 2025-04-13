Petrol fiyatlarındaki hareketlilik ve döviz kurlarındaki oynaklık akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Benzine üst üste gelen iki indirim sonrası 82 kuruş zam geldi. Gelen zam fiyatlara yansıdı. İşte 13 Nisan 2025 Pazar güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişiklikler akaryakıt fiyatlarını etkiliyor. 10 Nisan’da benzine 2 lira 24 kuruş indirimin ardından bir indirim daha gelerek fiyatı 1 lira 35 kuruş daha geriledi. İki günde benzinde toplam 3 lira 59 kuruşluk indirim yapıldı.
Benzine zam mı geldi?
Arka arkaya gelen zamlar sonrasında 12 Nisan 2025 Cumartesi günü gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 82 kuruşluk bir zam yapıldı.
Güncel akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 44.18 lira
Motorin litre fiyatı: 44.32 lira
LPG litre fiyatı: 27.39 lira
Benzin litre fiyatı: 44.03 lira
Motorin litre fiyatı: 44.20 lira
LPG litre fiyatı: 26.79 lira
Benzin litre fiyatı: 44.75 lira
Motorin litre fiyatı: 45.07 lira
LPG litre fiyatı: 27.29 lira
Benzin litre fiyatı: 45.12 lira
Motorin litre fiyatı: 45.43 lira
LPG litre fiyatı: 27.24 lira