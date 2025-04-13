Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
Akaryakıt fiyatlarında tablo değişti: 13 Nisan 2025 Pazar gününe ilişkin güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...

Akaryakıt fiyatlarında tablo değişti: 13 Nisan 2025 Pazar gününe ilişkin güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...

16:4713/04/2025, Pazar
Yeni Şafak
Sonraki haber
Güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları
Güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Petrol fiyatlarındaki hareketlilik ve döviz kurlarındaki oynaklık akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Benzine üst üste gelen iki indirim sonrası 82 kuruş zam geldi. Gelen zam fiyatlara yansıdı. İşte 13 Nisan 2025 Pazar güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişiklikler akaryakıt fiyatlarını etkiliyor. 10 Nisan’da benzine 2 lira 24 kuruş indirimin ardından bir indirim daha gelerek fiyatı 1 lira 35 kuruş daha geriledi. İki günde benzinde toplam 3 lira 59 kuruşluk indirim yapıldı.

Benzine zam mı geldi?

Arka arkaya gelen zamlar sonrasında 12 Nisan 2025 Cumartesi günü gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 82 kuruşluk bir zam yapıldı.

Güncel akaryakıt fiyatları

İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları:

Benzin litre fiyatı: 44.18 lira

Motorin litre fiyatı: 44.32 lira

LPG litre fiyatı: 27.39 lira

İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları:

Benzin litre fiyatı: 44.03 lira

Motorin litre fiyatı: 44.20 lira

LPG litre fiyatı: 26.79 lira

Ankara akaryakıt fiyatları:

Benzin litre fiyatı: 44.75 lira

Motorin litre fiyatı: 45.07 lira

LPG litre fiyatı: 27.29 lira

İzmir akaryakıt fiyatları:

Benzin litre fiyatı: 45.12 lira

Motorin litre fiyatı: 45.43 lira

LPG litre fiyatı: 27.24 lira

#akaryakıt fiyatları
#benzin fiyatı
#motorin fiyatı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
MEBBİS giriş ekranı ile öğretmen atamaları, e-okul işlemleri, ders programları, sınav sonuçları... Elektronik ortamda sorgulanmakta