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Bir yılda 8 bin 695 hafız yetişti: 1975'ten bu yana 200 bin kişi icazet aldı

Türkiye’de bu yıl 8 bin 695 öğrenci hafız oldu. Ortalama üç yılda hafız olan öğrenciler 4 kez hafızlık tespit sınavına girdikten sonra ‘icazet’ aldı. 1975'ten bu yana hafızlık icazet belgesi alanların sayısı yaklaşık 200 bin oldu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Bir yılda 8 bin 695 hafız yetişti:
Arşiv.

Türkiye’de bu sene Kur’an kurslarında eğitim alan veya kendi imkanlarıyla Kur’an-ı Kerim’i ezberleyen 8 bin 695 öğrenci hafız oldu. 2021-2022 eğitim öğretim yılında Türkiye genelindeki 1704 Kur’an kursunda 73 binden fazla öğrenci hafızlık eğitimi aldı. Haftada 30 saatlik eğitimde, 3 dönemi “hazırlık”, 6 dönemi “ezberleme”den oluşan 9 dönem boyunca Kur’an-ı Kerim’i çalışan öğrenciler, ortalama 3 yıl eğitim gördü.

1975’TEN BERİ 200 BİN HAFIZ YETİŞTİ

  • Hafız 7 bin 201 öğretici gözetiminde Kur’an-ı Kerim’i ezberleyen öğrenciler, eğitim ve öğretimlerini tamamladıktan sonra Türkiye genelinde belirlenmiş sınav merkezlerinde 4 kez hafızlık tespit sınavına girdi. Sınavlar sonunda Kur’an-ı Kerim’i başarıyla hıfz eden 8 bin 695 öğrenci hafızlık icazet belgesini almaya hak kazandı. Böylece 1975’ten bu yana hafızlık icazet belgesi alanların sayısı yaklaşık 200 bin oldu.

Engelsiz abdest

Adana’da yaşayan spastik engelli Alper Demir, fiziksel engelli bireylerin rahatça abdest alabilmesi için tasarladığı engelsiz abdest koltuğu projesini bir süre önce Çukurova Müftülüğü’ne sundu. Müftülük tarafından projenin kabul edilmesiyle, ilçedeki 15 caminin şadırvanına engellilerin ellerini rahatça koyup ayaklarıyla da destek alabilecek şekilde dizayn edilen engelsiz abdest koltuğu yere sabitlendi.

TÜM TÜRKİYE’YE YAYMAK İSTİYORUM

Camilerde abdest alamadığı ve çektiği sıkıntılar yüzünden böyle bir proje başlattığını belirten Alper Demir, yaşlıların kullanımı için de projenin çok önemli olduğunu söyledi. Demir, projenin tüm Türkiye’de hayata geçmesini istedi.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş görme engelli hafızlık öğrencilerinin yıl sonu etkinliğine katıldı
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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş görme engelli hafızlık öğrencilerinin yıl sonu etkinliğine katıldı
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, eşi Seher Erbaş ile Ankara Yenimahalle Müftülüğünce Mevlana Diyanet Gençlik Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen Kani Karaca Görme Engelliler İmam Hatip Ortaokulu ve Kur'an Kursu öğrencilerinin yıl sonu etkinliğine katıldı.

Görme engelli hafızlık öğrencilerinin Kur'an-ı Kerim okuyup ilahiler söylediği programın sonunda Erbaş ve eşi Seher Erbaş, öğrencilerle sohbet etti ve hatıra fotoğrafı çektirdi.
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